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События

Закон и порядок как основа идеологии: эксперт о заявлениях Дональда Трампа

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 22:39 Фото: flickr/Gage Skidmore
Казахстанский политолог Марат Шибутов отметил один из ключевых моментов из заявлений Дональда Трампа, когда он пообещал вернуть закон и порядок в города США, а также устранить радикальные левые идеологии из вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.
"Закон и порядок как базовая идеология.  Раньше все хотели свободы, потом благополучия, потом самореализации, а теперь вот поняли, что без базовой вещи в виде закона и порядка ничего не получится. Просто потому что отсутствие законности и хаос сожрут и уничтожат сначала благополучие, потом не дадут самореализоваться, а в конце отменят и свободу. Это старая истина, но ее подзабыли", – написал Шибутов в своем Telegram-канале.

Эксперт также отметил, что Казахстан – страна небольшая, у нас все быстро происходит, поэтому президент Токаев еще несколько лет назад стал говорить о том, что закон и порядок – это база.

"Это то, что государство в первую очередь должно обеспечить. США – страна большая с огромным запасом прочности, поэтому до нее долго доходило, что всякие расовые беспорядки и нелегальная миграция бандитов из Латинской Америки может поставить все существование страны под угрозу. Поэтому Трамп в своей речи прямо сейчас говорит о том, что вернет закон и порядок в американские города. И это хорошо – они задают пример всем", – заключил он.

Напомним, в своем Послании в 2024 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане следует всемерно утверждать в обществе идеологию закона и порядка. Он подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан – фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. 

Айсулу Омарова
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