Казахстан и Сингапур договорились укреплять сотрудничество

Елбасы был хорошим другом отца премьер-министра Сингапура.

Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура, сообщает Zakon.kz.

- На полях ВЕЭС в Ереване встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортной-логистической сферах, - отметил Президент в Twitter.

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Также Президент Казахстана встретился в президентом Ирана Хасаном Рухани. На встрече она обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере.

На встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере. pic.twitter.com/94Zm0gbwCr — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 1 октября 2019 г.

На полях ВЕЭС в Ереване встретился с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортной-логистической сферах. pic.twitter.com/nbrGw1FUfn — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 1 октября 2019 г.

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