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Казахстан и Сингапур договорились укреплять сотрудничество

Елбасы был хорошим другом отца премьер-министра Сингапура.

Фото : twitter1 октября 2019, 14:42

Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Сингапура, сообщает Zakon.kz.

- На полях ВЕЭС в Ереване встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортной-логистической сферах, - отметил Президент в Twitter.

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Также Президент Казахстана встретился в президентом Ирана Хасаном Рухани. На встрече она обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере.


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