Темиргалиев: Именно казахские ханы контролировали территорию, связанную с именем Джучи

Джучи стал родоначальником единственной династии, которая имела легитимное право на верховную власть в Золотой Орде и Казахском ханстве.

Тема истории Золотой Орды в связи с отмечаемым в стране 750-летием ее основания, вызвала повышенный интерес среди казахстанцев. Основание этой державы связано, в первую очередь, с фигурой легендарного Джучи-хана, мавзолей которого находится в Улытау. Известными общественными деятелями были выдвинуты инициативы увековечить образ Джучи-хана в памятнике, назвать его именем одну из центральных улиц Нур-Султана. Корреспондент Zakon.kz поговорил об этой исторической личности с известным историком, экспертом ИМЭП при Фонде Первого Президента Радиком Темиргалиевым.

- Многие профессиональные историки не слишком жалуют название "Золотая Орда", чаще используя название "Улус Джучи". Не могли бы вы объяснить, с чем это связано?

- Название "Золотая Орда", впервые, было использовано в одном из литературных памятников, датируемым обычно XVI веком. Удачная художественная находка автора очень хорошо подошла для официальной интерпретации национальной истории. Ничего не надо было дополнительно объяснять, услышав название "Золотая Орда" русский человек уже сразу понимал, что речь идет о каком-то могущественном и богатом, но варварском объединении. Из русской традиции термин затем перекочевал в труды европейских историков и прижился.

Разумеется, это название появилось тоже не на пустом месте. Орда – это ханская ставка, резиденция. В отличие от русского языка, в тюркских языках это слово имеет позитивную коннотацию. Орда представляла собой шатер или юрту огромных размеров с богатым убранством. Эти шатры или юрты, как правило, выделялись своим цветом и получали соответствующие названия - "Белая Орда", "Синяя Орда" и т.п. Одной из самых роскошных Орд в истории являлась Орда Узбек-хана. В ее украшении щедро были использованы золотые изделия и золотые цвета, и потому она получила название "Золотая Орда".

Память об ослепительной "Золотой Орде" Узбек-хана сохранялась столетиями в степи, соответственно, отголоски преданий были известны и соседям. Русский писатель просто решил распространить название ставки одного хана на всю державу. Похожие случаи имели место и в персоязычных сочинениях, потому что иноземцы не слишком хорошо ориентировались в специфических, степных терминах.

В средневековом тюркском языке "страна" – это "улус". Поэтому степняки называли свою державу "Улуг Улус" ("Великая страна") или "Улус Джучи" ("Страна Джучи").

- Казахстанские общественные деятели сейчас предлагают главным образом увековечить память о Джучи-хане, но ведь он умер задолго до того, как Золотая Орда официально стала отдельным государством.

- У всех государств есть своя предыстория. После западного похода, в 1223 году Джучи стал правителем огромной территории, включающей практически весь Казахстан и сопредельные территории. Единственный из сыновей он еще при жизни отца получил титул хана и стал главой Правого крыла гигантской империи. Как отмечает известный российский исследователь В.В. Трепавлов, Джучи по своему статусу являлся соправителем Чингисхана.

Джучи заложил основу, на которой возникла Золотая Орда. Нельзя отрицать, что тюрки играли довольно существенную роль в Монгольской империи в целом, но Улус Джучи с самого начала формировался как тюркское государство, где монгольская составляющая быстро исчезла.

Затем Джучи стал родоначальником единственной династии, которая имела легитимное право на верховную власть в Золотой Орде и Казахском ханстве. Я сам частенько для обозначения высшей степной аристократии использую такой устоявшийся термин как "Чингизиды", но потомки Чагатая или Угэдея не могли быть ханами Дешт-и Кыпчака. Поэтому правильнее все же употреблять термин "Джучиды".

Если вспомнить о казахских ханах, то они никогда не считали себя правителями отдельного, тем более нового государства. В их представлении они были такими же правителями Улуса Джучи (то есть Золотой Орды), как и их предки. Можно сказать, что самовосприятие и самопозиционирование казахской правящей элиты это не самый лучший аргумент. Но точно так же их воспринимали, например, в Иране. Такие историки как Гаффари и Хайдар Рази, описывая историю Улуса Джучи в заключительной части, переходят к деяниям казахских ханов XVI века. То есть для них не существует никакого Казахского ханства, а есть продолжающаяся история Золотой Орды.

Конечно, по факту, великой державы к тому моменту уже не было. Ее наследниками так же провозглашали себя крымские, астраханские, казанские ханы. Но все-таки именно казахские ханы контролировали территорию, связанную с именем Джучи. Это располагавшийся неподалеку от Алаколя город Каялык, рядом с которым располагалась ставка Джучи-хана; это Улытау, где он был похоронен; это Сыгнак – столица Восточного Дешт-и Кыпчака. Владения же на западе, на Волге и за Волгой были присоединены уже впоследствии, при завоеваниях Бату.

- Очень часто говорится о том, что Джучи не являлся родным сыном Чингисхана...

- Я не могу с этим согласиться или не согласиться, поскольку не располагаю детальной информацией по этому вопросу. Но такие слухи ходили среди монголов, поскольку Борте – жена Чингисхана, перед рождением первенца некоторое время находилась в плену у племени меркитов. Более того, подобное обвинение открыто выдвинул против Джучи его же брат Чагатай в присутствии отца. Конечно, главной целью этой атаки было исключение конкурента в борьбе за престол. Чтобы добиться своего Чагатай ничем не гнушался, оскорбляя не только Джучи, но и пороча достоинство своих родителей. Но Чингисхан в итоге был вынужден назначить своим официальным наследником третьего сына – Угэдэя. То есть он фактически согласился, что есть существенные основания, не позволяющие Джучи занять престол верховного правителя.

Естественно, все эти слухи, намеки и прямые обвинения оказывали влияние на самого Джучи. Любой нормальный человек при таких обстоятельствах будет чувствовать себя крайне некомфортно в собственной семье. Это возможно, проявилось затем в желании навсегда покинуть монгольские степи и поселиться среди кыпчаков. Как сообщает один из летописцев, Джучи, буквально сразу влюбился в казахскую степь и местную природу, заявив, что нет более привольного и прекрасного места в подлунном мире. В общем, классическая история, как чужой среди своих стал своим среди чужих.

- А как складывались его взаимоотношения с местным населением?

- В отличие от того же Чагатая, Джучи не отличался кровожадностью и жестокостью, перед каждым военным столкновением он вел переговоры, предоставляя противнику твердые гарантии неприкосновенности и никогда не нарушал данного слова. После взятия городов, он назначал их наместниками представителей местного населения. В одной из летописей подчеркивается, что после завоевания Средней Азии, все прежние собственники сохранили имущество, то есть их права были защищены. Если Чагатай ненавидел ислам и запрещал многие мусульманские ритуалы, то Джучи, напротив, никогда не вмешивался в религиозную жизнь.

Разумеется, это все это не повод говорить о доброте и мягкости правителя, Джучи просто был дальновидным политиком, понимавшим, что власть не может строиться исключительно на страхе и необходимо также бороться за симпатии, пусть даже покоренных силой оружия подданных. Этот подход себя оправдал, по крайней мере, по содержанию некоторых средневековых трудов видно, что к Джучи местное население относились с почтением.

- Как все знают, в Улытау находится мавзолей Джучи, однако высказываются также и сомнения что именно там находятся его останки.

- На этот вопрос сложно ответить с абсолютной уверенностью. Возможно, что-то сможет прояснить генетический анализ останков, если такое исследование будет проведено.

Единственное, что можно сказать, в XVI веке данный мавзолей на территории Улытау уже фиксируется в письменных источниках. Здесь необходимо отметить, что историческое сознание традиционного общества было совершенно иным, нежели память общества современного. Колоссальный объем информации, ежедневно получаемый современными людьми, приводит к постоянному вытеснению из памяти знаний, полученных ранее. Внимание общества быстро переключается с одной темы на другую. Мы часто говорим, к примеру, о том, что люди плохо знают отечественную историю, но проблема в том, что большинство населения плохо помнит даже то, что происходило на их глазах, пять-десять лет назад. Все это издержки информационной эры.

Для традиционного же общества события трехвековой давности имели такое значение, словно они произошли только вчера. Их не просто вспоминали, к ним, к примеру, обращались как к вполне допустимым аргументам в ходе судебных разбирательств. Помимо действительно серьезных и значимых событий, люди помнили маршруты и места кочевий, имена жен и соратников, даже клички коней и собак исторических персонажей. По свидетельству Чокана Валиханова, казахские аксакалы в первой половине XIX века плакали, вспоминая разлучение с ногаями произошедшее двумя столетиями ранее.

Образ Джучи-хана, как родоначальника всех казахских ханов, его изречения и рассказы о его деяниях постоянно присутствовали в повседневной жизни степняков общества. Когда один из средневековых историков хотел описать могущество казахского хана Касыма, он просто отметил, что не было в Дешт-и Кипчаке столь великого правителя после Джучи-хана. Этим было сказано все. Так что весьма сомнительно, что в XVI веке или даже ранее, мог иметь место какой-то очевидный для всего общества подлог, и чужое погребение было бы отождествлено с именем Джучи-хана.

- Однако данная гробница построена в местном архитектурном, то есть мусульманском стиле, а Джучи ведь не был мусульманином?

- Исторических данных о том, что Джучи мог принять ислам, действительно нет, но ведь и мавзолей строил не он сам. А вот члены его семьи стали первыми представителями монгольской знати, принявшими ислам. Мусульманином был сын Джучи и правитель Золотой Орды – Берке. По сведениям одного из авторов, Джучи сам настоял на том, чтобы этого сына с детства растили и воспитывали как мусульманина. Хотя, вероятнее, что ключевую роль в этом сыграла мать Берке – хорезмийская принцесса Хан-Султан.

Интересно также, что одного из сыновей Джучи звали Мухаммед. В общем, ислам в жизни семьи Джучи присутствовал, и влияние мусульман было достаточно ощутимым.

Впрочем, вполне возможно, что мавзолей над могилой Джучи-хана был построен существенно позже, уже в XIV веке, в эпоху Узбек-хана, когда ислам стал государственной религией Золотой Орды. В источниках зафиксированы подобные случаи строительства гробниц в мусульманском стиле над могилами ханов, не исповедовавших ислам.

Посещая эти мавзолеи, читая молитвы у могил правители, видимо, пытались выпросить у всевышнего прощения для своих предков умерших в неверии, хотя, конечно, согласно догмам ислама, это было бесполезно.

- Согласно казахским преданиям, гибель Джучи-хана произошла вследствие несчастного случая на охоте. Как эта версия согласуется с данными исторических источников?

- В источниках нет единого мнения по этому поводу. Помимо традиционной степной версии о гибели на охоте, есть информация, что он скончался вследствие болезни, есть также сведения, что его отравили по приказу Чингисхана, поскольку Джучи якобы готовил мятеж. В общем, обстоятельства его кончины покрыты туманом. Лично я больше склоняюсь к мысли, что Джучи, действительно, был отравлен, но за организацией убийства, скорее всего, стоял его заклятый враг Чагатай.

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