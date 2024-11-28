В Алматы состоится премьера оперы "Хан Султан. Алтын Орда"

Завтра, 29 ноября, алматинская публика станет свидетелем рождения новой национальной оперы. На сцене театра оперы и балета имени Абая представят премьеру Хамита Шангалиева "Хан Султан. Алтын Орда".

Для ее постановки пригласили известного итальянского режиссера Давиде Ливермора. Опера рассказывает о Хан Султан — правительнице Золотой Орды и супруге Джучи-хана. В основе сюжета — события, связанные с образованием Золотой Орды.



В репертуаре Казахского национального театра оперы и балета имени Абая появится новая национальная опера "Хан Султан. Алтын Орда". Идея постановки принадлежит директору театра Айнур Копбасаровой. Главная героиня оперы — Хан Султан, третья жена Джучи-хана, мать великого хана Берке. Она вошла в историю Золотой Орды благодаря своему уму, характеру и политической мудрости, став одной из ключевых фигур Улуса Джучи.

Фото: пресс-служба КазНТОБ им.Абая

Айнур Копбасарова, директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая:

Говорят, что одна рука матери качает детскую колыбель, а другая — управляет миром. Только матери, воспитавшие достойное поколение, способны покорить мир. Именно поэтому мы решили передать образ матери через Хан Султан.

Режиссер – знаменитый итальянский постановщик Давиде Ливермор. Его спектакли ставились в Миланской Ла Скале, Римской опере и на других мировых сценах.

Давиде Ливермор, режиссер-постановщик /Италия/:

Самое ценное в моей карьере — возможность учиться и познавать культуру и историю разных стран. Сейчас я снова здесь, работаю над сложным, но прекрасным проектом. Было интересно сотрудничать с этой командой, особенно потому, что и композитор, и поэт живы, что редко бывает в опере. Эта опера мне очень нравится: у нее красивая музыка, великолепный оркестр, а история напоминает греческую трагедию.

Автор Либретто – известный поэт Маралтай Ыбыраев написал оперу "Хан Султан" на основе произведения драматурга Алмаса Нусипа. У оперы будет современное звучание. Композитор Хамит Шангалиев, для которого это первый опыт работы в жанре, признался, что четыре месяца непрерывно трудился в студии над созданием электронных сэмплов.

Хамит Шангалиев, композитор:

В этой опере я использовал немножко современный подход. Я использовал много технологий, таких как плэйбэк, то есть такое звучание, где в оркестре нет. Я это дополнял все. И там есть мой почерк, он чуть-чуть современный. При этом я добавлял классические ходы, чтобы это было не резко.

Для придания исторической достоверности в проект привлекли ученых из Казахстана, Татарстана и Турции.