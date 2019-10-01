Жару до 28 градусов обещают синоптики в октябре

Согласно долгосрочному прогнозу в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий.

Синоптики дали долгосрочный прогноз на октябрь. В течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий. Возможны осадки, туман, гололедные явления и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Отмечено, что в ближайшую неделю октября вернутся теплые осенние дни, и жителей большинства регионов РК порадует комфортная погода, что будет связано с поступлением теплых воздушных масс из районов Ирана.

Столбики термометров днем постепенно повысятся: в северной половине до 15…23 тепла, в южной - до 20…28 тепла. При этом в начале месяца на севере, центре и востоке ночью сохранятся низкие температуры до 2…10 мороза, местами 3 тепла.

Затем в конце первой декады с вторжением холодных воздушных масс с Европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в начале на западе, а затем и на остальной территории республики.

Температуры воздуха днем понизятся в западных и северных регионах до 7…15 тепла, на востоке до 8…18 тепла, в южных регионах до 12…20 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий: осадки, туман, возможны гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана, выше нормы на 1°С в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Кызылординской областей.

Количество осадков предполагается около и больше нормы – на большей части страны, меньше нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, местами в Костанайской и Карагандинской областях.

При этом в пресс-службе РГП "Казгидромет" отметили, что консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

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