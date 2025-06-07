Жара до 34 градусов и дожди: погода в Алматы на неделю

Фото: Zakon.kz

В РГП «Казгидромет» предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным синоптиков, в течение недели воздух прогреется до 34 градусов, но в тоже время будут идти дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 7 по 13 июня 2025 года в южной столице ожидаются осадки, а градусники покажут 34 градуса. Ночью температура воздуха составит максимум +23°C. В ближайшие дни в мегаполисе ожидаются дожди, местами с грозами и сильным ветром. 7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C. 8 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +28+30°C. 9 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C. 10 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +28+30°C. 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C. 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C. 13 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C. Ранее синоптики предупредили, что погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

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