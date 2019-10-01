Правда или ложь. Запущена игра о фактах из жизни Назарбаева
Теперь о неизвестных ранее моментах узнает широкая аудитория.
Фото : Акорда1 октября 2019, 17:49
В Instagram Елбасы появилась новая рубрика. Казахстанцы теперь смогут узнать новые интересные факты о Первом Президенте Казахстана, передает Zakon.kz.
- Казалось бы, что о Первом Президенте Казахстана известно все: где родился, где учился, кем работал. Однако, есть и малоизвестные факты о Елбасы. Мы запустили отдельную рубрику в Instagram Stories, посвященную фактам из жизни Нурсултана Назарбаева, неизвестным широкой аудитории, - отметил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в twitter.
Казалось бы, что о Первом Президенте Казахстана известно все: где родился, где учился, кем работал. Однако, есть и малоизвестные факты о Елбасы. Мы запустили отдельную рубрику в Instagram Stories, посвященную фактам из жизни Нурсултана Назарбаева, неизвестным широкой аудитории.— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 1 октября 2019 г.
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