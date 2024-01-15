Правда о Лизе: стали известны новые факты случившегося

13 ноября погибшей при неизвестных обстоятельствах Елизавете Пылаевой исполнилось бы 11 лет. Тело шестилетней девочки обнаружили во дворе одного из частных домов Медеуского района Алматы в мае 2019 года. Несмотря на широкий общественный резонанс, дело не раскрыто.

Почему до сих пор общественности неизвестны подробности и кто за этим может стоять, читайте на Press.kz.

С чего все началось

12 мая 2019 года в Алматы в семье Пылаевых и Рыжаковых случилась трагедия – умерла шестилетняя Лиза. Ее тело обнаружили в саду частного дома под статуей. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у девочки были повреждения шейных позвонков, а на теле обнаружили ряд ран.

Досудебное расследование по данному уголовному делу длится уже более четырех лет. Родные девочки так и не оправились от удара. Мама Лизы Марина Рыжакова предполагает, что девочка погибла в результате несчастного случая.

Отец Лизы Александр Пылаев и его мама Пылаева Алла еще в 2020 году обратились за помощью к Смаиловой Динаре и Дане Орманбаевой, с помощью которых в социальной сети Facebook была создана группа "правдаолизе", в которой по сей день публикуются разного рода сведения, в том числе персональные данные членов семьи Рыжаковых и Шмаковых, их фотографии и различные версии произошедшего.

Убийство или несчастный случай

По версии следствия, было совершено убийство, поэтому данное дело расследуется именно по этой статье. 11 января 2023 в Facebook в группе "правдаолизе" и на странице Александра Пылаева появилась информация из якобы обвинительного акта, что по данному делу имеется трое обвиняемых.

Но стоит ли безоговорочно доверять таким сведениям? По мнению независимого судебного эксперта Метелева Эдуарда, широко известного в профессиональных кругах, который был привлечен для консультаций родственниками Лизы, экспертизы по данному делу были проведены некачественно, в результате чего версия следствия, основанная исключительно на результатах таких экспертиз, вызывает обоснованные сомнения.

"Я предложил проверить, нет ли на одежде ребенка следов ДНК, а если они есть, то установить, кому принадлежат, человеку или животному. Там во дворе живет собака. Быть может, она пыталась вытащить тело девочки из-под статуи. Почему не проверить эту версию? Это сложное дело, таких очень мало, а следствие сразу же загнало себя в угол, зарегистрировав расследование по статье "Убийство", – рассказал Эдуард Метелев газете "Время".

Сложность этого случая, по словам Метелева, заключается в том, что отсутствуют свидетели произошедшего. Никто не видел, что именно случилось с девочкой, поэтому свидетель только один – судебно-медицинская экспертиза.

Как известно, такие версии независимого эксперта были восприняты правоохранительными органами неоднозначно – в отношении эксперта было возбуждено уголовное дело по факту дачи им якобы заведомо ложных показаний. В рамках данного дела эксперт Метелев был даже водворен в ИВС, где сильно заболел.

Также, со слов юриста семьи Рыжаковых, Александр Пылаев распространял сведения о данном уголовном деле и даже выходил на одиночный митинг в поддержку обвинительного акта. Однако суд во всем разобрался. Он проверил версию и доказательства следствия, но в итоге не только оправдал эксперта Метелева, но и установил факты незаконности действий следователя О. А. Журавлевой и нарушение самим прокурором конституционных прав иных участников данного дела:

Суд полагает, что прокурор в новом обвинительном акте фактически обвинив Метелева и Шмакова в совершении вмешательства в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование, по предварительной договоренности с использованием служебного положения (ст. 407 ч.3 УК), ввел суд в заблуждение по рамкам предъявленного Метелеву обвинения, которого он официально обвиняя в даче заведомо ложных показаний, фактически предъявил обвинение в совершении другого преступления, предусмотренного в ст. 407 ч.3 УК, которое он якобы совершил вместе с лицом, которое вообще не привлечено к уголовной ответственности – Шмаковым.

"Данными действиями прокурор вышел за пределы обвинения и в обвинительном акте сослался на совершение преступления лицом, которому обвинение не предъявлено, и, не было осуждено приговором суда. Данными действиями прокурора нарушено право Шмакова на презумпцию невиновности, предусмотренную в п.п.1 п.3 ст. 77 Конституции Республики Казахстан и ч.1 ст. 19 УПК, согласно которым каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда", – говорится в приговоре Алмалинского районного суда Алматы от 7 февраля 2022 года.

Если дело по "убийству" действительно направлено в суд, то что же будет установлено судом на этот раз?

Мнение обвиняемых

Нашей редакции удалось связаться с "обвиняемыми". С их слов стало известно, что данное дело действительно направлено в суд. Однако оно направлено в суд вопреки процессуальному закону, который гарантирует право каждому участнику уголовного дела ознакомиться с его материалами и заявлять ходатайства.

Тем не менее, якобы обвиняемых не ознакомили с материалами дела и не предоставили им возможность заявить ходатайства, что, по их мнению, является грубейшим нарушением их прав и действующего законодательства, и свидетельствует о том, что следствие намеренно скрывает от них материалы дела, чтобы исключить возможность обжаловать их действия.

Для ознакомления с материалами дела на бумажном носителе О. А. Скопинцева вызвала лишь 26 декабря 2023 года, позвонив на мобильный телефон, и практически за три дня настоятельно "убедила" нас с подзащитным Махмудовым ознакомиться с материалами дела, и подписать 29 декабря 2023 года протокол ознакомления, в котором отсутствовала дата составления самого протокола. Какие либо записи — "путем личного прочтения и снятия копий" — нами в протокол собственноручно не вносились. При этом, "торопив" нас с ознакомлением, следователь заверила, что представит для ознакомления в полном объеме материалы дела в электронном формате.

Впоследствии предоставленный электронный, отсканированный вариант материалов дела не содержал в себе всего объема необходимых сведений, и отличался от материалов дела на бумажном носителе. Некоторые папки, указанные как тома уголовного дела, являлись попросту пустыми и не содержали в себе абсолютно никакой информации.

"Таким образом, полагаем, что орган досудебного расследования намеренно ввел нас в заблуждение, практически "вынудив" в кратчайшие сроки подписать протокол ознакомления с материалами дела", – говорится в жалобе адвоката одного из обвиняемых, направленной в следственный суд Алматы.

Также там сообщается, что при проверке сведений по базе ЕРДР через УКПСиСУ города Алматы был установлен факт, что 28 декабря 2023 года следователем уже были выставлены статистические данные о составлении отчета о завершении досудебного расследования, то есть до подписания адвокатом и его подзащитным протокола ознакомления.

"Таким образом, в нарушение следователем Скопинцевой требований статей 296, 297 УПК РК мы были явно ограничены во времени, необходимом для ознакомления с материалами дела, и практически лишены возможности надлежащим образом подать ходатайство по итогам ознакомления, и заявить лишь краткое ходатайство о прекращении в отношении Махмудова У.Б. уголовного дела в соответствие со ст.35 ч.2 УПК Республики Казахстан. Заявленное ходатайство ни органом досудебного расследования, ни прокуратурой города Алматы в установленные законом сроки рассмотрено не было", – говорится в жалобе адвоката.

Законность и обоснованность жалобы проверит суд, и наша редакция следит за ходом этого дела.

Противостояние Рыжаковых-Пылаевых

Пока следствие велось более четырех лет, в СМИ разразилась битва двух семей – Рыжаковых и Пылаевых, родителей девочки.

Сразу после смерти отец Александр Пылаев и бабушка Алла Пылаева обратились в СМИ, заявив, что в смерти ребенка виновата мать девочки и ее родственники. После многочисленных интервью семья Рыжаковых, в частности, мать Лизы Пылаевой Марина Рыжакова рассказала об отношениях с мужем, о разводе и о том, почему вышла в СМИ спустя год после смерти дочери.





"Александр Пылаев – отец моей погибшей дочери, мой бывший муж. Мы с этим человеком развелись давно, когда Лизе был годик. Когда он приехал в больницу, куда мы доставили Лизу 12 мая 2019 года, то даже не стал спрашивать, что произошло: тут же налетел с обвинениями в мой адрес, в адрес моей семьи. Стал драться и кричать жуткие вещи: "Я вас убью, я вас уничтожу, я вас посажу". А наутро, еще не похоронив своего ребенка, он начал подключать СМИ. Я была не в состоянии публично переживать свое горе. Я себя чувствовала крайне плохо. За этот год врачи поддерживали и спасали меня неоднократно. И в таком состоянии мне нужно было оправдываться? Защищаться? Перед человеком, который поливает меня грязью? Но ради чего? Мы находились в состоянии глубокого шока. Нам просто было не до этого. Не до каких-либо выступлений для СМИ. Мало того, что Пылаев не дал по-человечески похоронить ребенка, мало, что я проживаю это горе, так он еще постоянно атакует мою семью. Я сражаюсь и защищаюсь непонятно от чего. Никому не пожелала бы такое пройти", – заявила Марина Рыжакова.

Женщина рассказала о жестокости и насилии, которое она увидела от своего мужа после рождения дочери. Это и послужило причиной для развода.

Почти сразу после трагедии, как пояснил юрист, Пылаев А.А. привлек к своей деятельности Дану Орманбаеву и Динару Смаилову (фонд "НеМолчиKZ"), с помощью которых в социальной сети была создана группа "правдаолизе".

Многие из участников данной группы до сих пор верят в то, что данная группа создана для поиска правды, а не для других целей.

Сегодня известно, что решением Бостандыкского районного суда Алматы от 9 февраля 2022 года публикации Динары Смаиловой в вышеуказанной группе были признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство членов семей Рыжаковых и Шмаковых. Александр Пылаев участвовал в этом деле, а значит ему известно о вынесенном решении, которым суд обязал Смаилову удалить распространяемые ею публикации. Однако решение суда до сих пор не исполнено, что ставит вопрос по истинным целям создания данной группы в социальных сетях.

Также по данным портала Верховного суда РК, Медеуский районный суд Алматы завален исками к Александру Пылаеву, по которым ему пришлось отвечать за свои незаконные действия, которые он почти все проиграл, не сумев доказать законность своих действий.

Примечательно, что к Пылаеву есть претензии и у других лиц. Так, например, в 2020 году некий Андрей Родионов рассказал о своей истории знакомства с Пылаевым, в результате чего он не только остался без своего имущества и стал наркозависимым, но и признался в том, что Пылаев намеревался вывезти его за территорию страны и там бросить. Он же рассказал и о бездействии правоохранительных органов, высказывая догадки об их возможном покровительстве Пылаева. К настоящему времени он так и не оспорил распространяемые о нем сведения.

Стоит ли верить тому, что распространяется в той группе – определит каждый сам.

Между тем, мы связались с Андреем Шмаковым для комментариев факта того, что он был признан подозреваемым. Он пояснил, что с июня 2022 года добивался восстановления своего конституционного права на беспрепятственный выезд за пределы РК, которое было нарушено следователем Скопинцевой.

Органы прокуратуры признали незаконными действий следователя, но его права не восстановили, поручив это Департаменту полиции Алматы, который требования прокурора не исполнил. Также он, с его слов, требовал привлечь Скопинцеву к уголовной ответственности за совершенное ею уголовное правонарушение по статье 423 УК РК "Превышение должностных полномочий".

Но вместо этого, и чтобы не привлекать Скопинцеву к уголовной ответственности, 9 декабря 2022 года его признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 407 УК РК. Также Шмаков отметил, что данное дело было возбуждено еще в 2020 году. С 2020 года по данному делу не было проведено ни одного следственного действия.

С момента признания его подозреваемым, ему так и не объяснили, в чем он подозревается, а допросили его в качестве подозреваемого лишь в сентябре 2023 года – после многочисленных жалоб.

Редакция Press.kz следит за развитием событий и уверена, что суд во всем разберется. Также призывает стороны данного дела дождаться приговора суда, а общественность – проверять любую информацию, распространяемую в сети и воздержаться от оскорблений и обвинений.