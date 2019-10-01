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75-летнего педофила, заманивавшего девочек конфетами, приговорили к 6 годам

В ходе следствия вина пенсионера была доказана.

Фото : Instagram1 октября 2019, 18:05

Пенсионера осудили за развращение малолетних девочек в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Мурзагалы Таджиякова летом задержали сами жители микрорайона Нур Актобе, заподозрив, что дедушка пристает к маленьким девочкам. Видео инцидента распространили в соцсети. Пожилого человека задержали, в ходе следствия вина аксакала была доказана. Недавно дело передали в суд.

- 1 октября Мурзагалы Таджиякову, обвиняемому по статье ст.124 ч.1 УК РК "Развращение малолетних", вынесли приговор. Он получил шесть лет колонии, - сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области.

75-летнего мужчину задержали в начале июня. Пенсионер дал девочке конфету, а затем стал приставать к ней.


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