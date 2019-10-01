75-летнего педофила, заманивавшего девочек конфетами, приговорили к 6 годам
В ходе следствия вина пенсионера была доказана.
Фото : Instagram1 октября 2019, 18:05
Пенсионера осудили за развращение малолетних девочек в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.
Мурзагалы Таджиякова летом задержали сами жители микрорайона Нур Актобе, заподозрив, что дедушка пристает к маленьким девочкам. Видео инцидента распространили в соцсети. Пожилого человека задержали, в ходе следствия вина аксакала была доказана. Недавно дело передали в суд.
- 1 октября Мурзагалы Таджиякову, обвиняемому по статье ст.124 ч.1 УК РК "Развращение малолетних", вынесли приговор. Он получил шесть лет колонии, - сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области.
75-летнего мужчину задержали в начале июня. Пенсионер дал девочке конфету, а затем стал приставать к ней.
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