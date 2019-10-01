Страны ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

Соглашение о свободной торговле с Сингапуром закрепит имеющиеся торговые связи и, прежде всего, расширит возможности для сотрудничества, поскольку предусматривает беспошлинную торговлю практически всеми товарами.

1 октября 2019 г. на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление по связям с общественностью Министерства торговли и интеграции РК.

На церемонии подписания присутствовали главы государств – членов ЕАЭС и Премьер-Министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

Соглашение о свободной торговле с Сингапуром закрепит имеющиеся торговые связи и, прежде всего, расширит возможности для сотрудничества, поскольку предусматривает беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС. Это некоторые виды сельскохозяйственных товаров (говядина, молоко, детское питание, сыр, сахар), а также легковые автомобили, такая промышленная продукция как полипропилен и другое.

При этом, важно обратить внимание, что Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления в силу соглашения, в то время как страны ЕАЭС будут проводить свою либерализацию поэтапно (со сроком до 10-ти лет).

За 1-ое полугодие 2019 года объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Сингапуром составил 116,8 млн. $ США, при этом экспорт из Казахстана – это 94,8 млн. $ США, импорт - 21,9 млн. $ США.

На текущий момент основной экспорт из Казахстана состоит из сырьевых товаров.

Как прокомментировал в кулуарах заседания Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, подписание Соглашения о свободной торговле и Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет "стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для установок благоприятного торгового режима для казахстанских товаров".

- Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, - сказал министр. – Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции.

Соглашение предусматривает предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции.

Также Соглашение о свободной торговле будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок.

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