Соглашение между ЕАЭС и Сингапуром подписал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны", – говорится в документе.

Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за 2023 год составил 1,8 млрд долларов США. Экспорт равен 1,7 млрд долларов, импорт – 81 млн долларов. Главным товаром казахстанского экспорта является нефть. Основные статьи казахстанского импорта – летательные аппараты, медицинское оборудование, электроника и лекарственные средства.

Общий объем прямых инвестиций Сингапура в Казахстан за последние 11 лет превышает 1,7 млрд долларов. В прошлом году валовый приток прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан составил 457 млн долларов.

Сингапур с момента вступления в силу Соглашения отменяет все действующие тарифы при ввозе товаров и обязуется не применять тарифные и нетарифные ограничения торговли. ЕАЭС предоставит беспошлинный режим для 88% всей номенклатуры товаров, при этом беспошлинный режим с момента вступления Соглашения в силу будет предоставлен только в отношении 40% номенклатуры.

В перечне изъятий из режима свободной торговли ЕАЭС (товары, в отношении которых будут применяться пошлины) сохранилось около 12% всей номенклатуры товаров. В свою очередь Сингапур с момента вступления Соглашения в силу отменит ввозные таможенные пошлины на все товары, ввозимые из Казахстана и стран ЕАЭС.

Сингапур в соответствии со своими правами в рамках ВТО имеет возможность повышать ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию до 10%, на промышленную продукцию – до 5%, 6,5% или 10%. Таким образом, договоренности в рамках Соглашения предусматривают механизмы защиты поставщиков стран ЕАЭС от возможных изменений в таможенно-тарифной политике Сингапура.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Сингапуром.