Почему замакима Алматинской области заинтересовал антикоррупционную службу

Претензии со стороны антикоррупционной службы возникли к чиновнику в тот период, когда он возглавлял УГАСК Алматы. То есть с акиматом области это уголовное дело никак не связано.

Уже несколько дней не утихает скандал вокруг высокопоставленного чиновника Багдата Манзорова, ныне занимающего должность заместителя акима Алматинской области, а ранее возглавлявшего управление государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК) Алматы. Опытный госслужащий был задержан борцами с коррупцией 25 сентября, однако до сих пор не было известно, в чем конкретно его подозревают. Корреспондент “Времени” узнал подробности этого уголовного дела.

Карьера Багдата Манзорова шла по восходящей: свою трудовую деятельность он начал в советские годы в родном Кировском районе Талды-Курганской области. Сначала пас скот, потом перебрался на административную работу, а когда Казахстан получил независимость, ушел в частный сектор. Впрочем, в конце 90-х Багдат Сайланбаевич вернулся на госслужбу: сначала возглавил один район Алматинской области, потом другой и, наконец, перебрался в Алматы, где тоже занимал высокие должности. Летом 2019 года Манзоров вновь вернулся на родину, став заместителем акима Алматинской области, а спустя два с половиной месяца очутился в изоляторе временного содержания.

Как оказалось, претензии со стороны антикоррупционной службы возникли к чиновнику в тот период, когда он возглавлял УГАСК (сейчас этот орган называется управление градостроительного контроля) Алматы. То есть с акиматом Алматинской области это уголовное дело никак не связано.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении редакции, в 2018 году к услугам тогдашнего начальника УГАСК Манзорова обратились два предпринимателя - некие Ыбраев и Баймаханов. Еще в 2014 году они приобрели крупный земельный участок площадью 1,8 гектара в микрорайоне “Жайлау”, к слову, не так давно переименованном в “Галамат”. Даже не все алматинцы знают, где он находится, хотя найти его несложно: “Галамат” объединяет верхние участки Нау­рызбайского и Бостандыкского районов, где построены сотни, а может быть, тысячи дорогих особняков. Место жительства элиты.

Так вот, эти два коммерсанта решили через УГАСК сменить целевое назначение своего зем­участка с коммерческого на ИЖС. По версии следствия, отправили на переговоры посредника по фамилии Арипов. Тот сумел убедить начальника УГАСК помочь хорошим парням, попавшим в трудную ситуацию. Разумеется, небесплатно. Взамен чиновник якобы попросил отрезать ему кусочек участка, каких-то 30 соток. Предприниматели согласились.

После этого состоялась сама сделка - требуемые 0,3 га были переписаны, по данным антикоррупционной службы, на Айгерим Манзорову, дочь госслужащего. Случилось это еще в октябре 2018 года. Сделку оформили у нотариуса Алии Тленчиевой, и будто бы за этот участок покупатель передал продавцу 7,2 млн тенге. При этом, по данным борцов с коррупцией, рыночная цена 30 соток в микрорайоне “Галамат” тянет почти на 300 млн тенге!

Ответных действий бизнесменам пришлось ждать полгода. Лишь в мае 2019-го постановлением акима Алматы целевое назначение участка было изменено, но не на индивидуальное жилищное строительство, как того хотели владельцы, а на... кемпинг! То есть строить там особняки для богатых по-прежнему нельзя. Возможно, с этим и связан интерес антикоррупционной службы к заместителю акима Алматинской области Манзорову. В конце сентября его задержали в Алматы, куда он прибыл в командировку из Талдыкоргана.

Но вот что интересно: как официально заявили в пресс-службе горсуда Алматы, материал о санкционировании меры пресечения Багдату Манзорову в следственный суд даже не поступал. Более того, по нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество). То есть даже следственный орган уже уверен, что заместитель акима Алматинской области не совершал коррупционного преступления. А помощник Манзорова официально подтвердил нам, что Багдат Сайланбаевич находится на больничном, а не в изоляторе.

Михаил Козачков

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