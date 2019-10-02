Заморозки не покинут некоторые регионы Казахстана и в среду

Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе ожидается дождь, в горах на юго-востоке осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Туркестанской, Кызылординской, ночью в Западно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами-туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами-туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 11°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, ясно.

Прогноз погоды на 2 октября.

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