"Джокер": Смех сквозь слезы, или принимать строго по рецепту врача

"Джокера" уже признали лучшим кинокомиксом в истории. Картину оценили на 9,6 балла из 10 возможных. Фильм обошел по рейтингу "Темного рыцаря" Кристофера Нолана: картина с Кристианом Бейлом и Хитом Леджером получила 9 баллов.

"Золотой лев" – главная награда 76-го Венецианского кинофестиваля (репортаж из Венеции – здесь), достался фильму Тодда Филлипса "Джокер"/"Joker" с Хоакином Фениксом в главной роли. Почти через месяц после этого события фильм добрался до казахстанского проката. Широкой публике картина станет доступна уже 3 октября, а корреспондент Zakon.kz, посмотрев "Джокера" одним из первых в Казахстане на предпоказе в Алматы, без спойлеров рассказывает о феномене фильма.

В истории Вселенной комиксов DC было немало фильмов, где появлялся Джокер - суперзлодей, главный и заклятый враг Бэтмена. По комиксам Джокер чаще всего носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста. До сих пор лучшим воплощением Джокера в кинематографе считалась работа ныне покойного Хита Леджера в "Темном рыцаре" Кристофера Нолана, но у Хоакина Феникса есть все шансы, чтобы забрать пальму первенства.

Сюжетно фильм "Джокер" целиком представляет собой историю происхождения Джокера, показывая, что может заставить изначально добродушного и веселого человека превратиться в безумного злодея и постоянного пациента психиатрической больницы Аркхэм.

Итак, завязка. Артур Флек, он же Джокер, живет в Готэме с престарелой мамой в маленькой квартирке, в образе клоуна работает на улице промоутером: стоит возле заведения с табличкой и зазывает клиентов. Его все оскорбляют, советуют работать в цирке, если он действительно хороший клоун, но есть люди и более злые. Группа парней отбирает табличку, убегает в подворотню, догнавшего их Артура они избивают, приговаривая: "Этот парень слабак".

Режиссер все два часа фильма буквально водит по лезвию ножа. Тодд Филлипс показывает нам не просто трагедию одного человека, а катастрофу. Мы уже привыкли, что образ клоуна любят использовать создатели фильмов ужасов и трагедий, но "Джокер" идет дальше, и показывает всю боль с использованием основных элементов экспрессионистской эстетики, хотя и в "разбавленном" виде, уходя то в нуар, то ограничиваясь обычным гротеском – злой сатирой. Но все-таки не обошлось без флера ужастиков: есть что-то пугающее в человеке, который просто физически не способен контролировать себя в определенные моменты из-за психического расстройства. Если в фильмах ужасов понятно, что сейчас кто-то "кааак… прыгнет!", можно себя как-то подготовить к этому и не вздрагивать лишний раз, то "Джокер" действительно непредсказуем. И это особая форма страха, архаичного, ведущего к анархии.

Разочарование, тревога и страх – именно эти эмоции, которые обязались дарить публике экспрессионисты, остаются у зрителя после просмотра "Джокера" как болезненная реакция на уродства цивилизации. Раздрай, безысходность, анархия, разложение: "Джокер" "пахнет" атмосферой, свойственной началу XX века, периоду мировых войн и революционных движений (хотя действие происходит в 1980-х), но пытается одновременно намекнуть на то, что часть проблем свойственно и современному нам миру, особенно развивающимся странам.

Авторы сценария – Тодд Филлипс и Скотт Сильвер, будто проанализировав все сводки криминальных новостей, выявили нарастающую проблему, когда общество становится злым, жестоким, некоторые группы порой без причины, просто потому что энергии много и скучно, не получилось закадрить девушку, готовы оторваться на слабых неудачниках вроде Джокера.

"Дело во мне или весь мир сходит с ума?", - задается вопросом Артур-Джокер, и это на самом деле главный вопрос фильма. Кто виноват в том, что главный герой, помимо своего психического расстройства, терпит дополнительную боль и унижения? Ответ в фильме дают очевидный. Но в то же время, действительно ли верный способ решения своих проблем выбирает главный герой, тоже большой вопрос.

Наверняка, было много других путей, но болезненная реакция на уродства цивилизации, свойственная экспрессионизму, берет верх над Джокером. В этом и есть ценность фильма: здесь нет полностью положительных и полностью отрицательных персонажей, каждый вызывает противоречивые чувства, желание сопереживать тому же Джокеру может уже в следующую секунду быть перечеркнуто его выходкой, но потом он опять меняет гнев зрителя на милость. Также и с остальными.

Самых высших похвал заслуживает исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс. По словам критиков, актер за роль Джокера числится среди основных претендентов на "Оскар", и это не пустые слова. Хоакин Феникс сумел идеально перевоплотиться в психически больного человека, передал его ход мыслей, характер, повадки, во время просмотра у некоторых зрителей могло сложиться ощущение, что они – студенты медицинского университета, и вместе с группой смотрят видео из жизни пациента с той или иной формой психического расстройства, изучая его повадки, чтобы в будущем, во время учебной практики, уметь вовремя распознать заболевание.

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"Джокера" уже признали лучшим кинокомиксом в истории. Картину оценили на 9,6 балла из 10 возможных. Фильм обошел по рейтингу "Темного рыцаря" Кристофера Нолана: картина с Кристианом Бейлом и Хитом Леджером получила 9 баллов. Но это далеко не обычный фильм по комиксам DC, а гораздо более масштабный фильм, вселенского. общечеловеческого масштаба. И такой шок-эффект, какой вызывает "Джокер" Филлипса, действительно способны создать только настоящие произведения киноискусства. И важно помнить, что любой человек, кем бы он ни был, в любом случае остается личностью. И от того, насколько добрыми, терпимыми и уважительными ко всем и каждому мы будем, зависит наше общее благополучие, только так можно обрести счастье и победить зло.

Альберт Ахметов

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