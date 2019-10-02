"Казахское ханство. Золотой трон" выдвинули на премию "Оскар-2020"

Это киноверсия одноименного телесериала.

Мировые СМИ сообщили о том, какой фильм выдвинули на "Оскар-2020" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (теперь она называется "Лучший международный игровой фильм/ International Feature Film") от Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным авторитетнейшего американского издания в мире кино Hollywood Reporter, Казахстан выдвинул исторический фильм "Казахское ханство. Золотой Трон". Это киноверсия одноименного телесериала, а также продолжение киноэпопеи "Казахское ханство. Алмазный меч". Картина снята киностудией "Казахфильм" им. Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК совместно с компанией "Centaurus Rustem Abdrashev production" режиссером Рустемом Абдрашевым.

Фильм-номинант на "Оскар" является второй частью одноименного эпического сериала, рассказывающего историю возникновения казахской нации во времена средневекового ханства. Казахстан представил последний фильм Рустема Абдрашева в серии, рассказывающей эпическую историю основания казахского народа.

Издание называет сюжет фильма "Игрой престолов в казахском ханстве XV века". В фильме затронута история сражения ханов Жанибека и Керея и их сыновей Касыма и Бурундука с потомками Абулхаира Шайбани за власть и за город Сыганак. Кроме известных правителей в киноленте присутствуют и другие исторические личности: великий батыр Кобланды, Рабия Султан Бегим, дочь тимурида Улугбека, и прочие.

В создании сценария второго сезона исторического сериала приняли участие авторы первой части Тимур Жаксылыков, Смагул Елубай, Рустэм Абдрашов. Сценарий фильма написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина "Алмазный меч". Автор идеи проекта – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. В прокате фильм прошел в марте 2019 года.

При работе над фильмом его создатели опирались не только на фрагментарные исторические факты кочевого народа, но и на известные художественные произведения, чтимые в народе: "Кочевники" Ильяса Есенберлина, "Аз и Я" Олжаса Сулейменова, "Кан мен Тер" Абдижамала Нурпеисова, художественный фильм Амиркулова "Гибель Отрара".

Вся эта история в устах героев фильма: известных ханов и батыров народа в далеком XV веке.

Казахстан впервые представил фильм на церемонии вручения премии Оскар в 1992 году и с 2006 года выдвигает фильм каждый год. В шорт-лист (Топ-5) за это время фильм от Казахстана попадал всего один раз, в 2008 году. Это был российско-немецко-казахстанский фильм "Монгол" Сергея Бодрова-старшего. С 2020 года шорт-лист в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" ("Лучший международный игровой фильм/ International Feature Film") расширится до десяти фильмов. Ранее стало известно, кто входит в комиссию, которая решает, какой фильм выдвигать от Казахстана на "Оскар" (читайте здесь).

92-я премия Академии состоится 9 февраля 2020 года.

Альберт Ахметов

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