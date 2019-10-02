Еще один нелегал из Казахстана пытался скрыться с места ДТП в Корее

У гражданина Казахстана не было водительских прав.

В Южной Корее зафиксирован новый случай нарушения закона нелегальными мигрантами из нашей страны, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Как сообщили в полиции города Кванджу, 23 сентября около семи часов вечера казахстанец врезался в автомобиль такси. После этого нарушитель попытался скрыться, но водитель сумел задержать его и передать полицейским.

Следователи выяснили, что у гражданина Казахстана не было водительских прав. К тому же, на территории Кореи он находился незаконно, заехав в страну в сентябре прошлого года по туристической визе.

16 сентября еще один наш соотечественник, незаконно управляя автомобилем, сбил семилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. На следующий день он выехал из Кореи в Узбекистан. К счастью, как сообщает собственный корреспондент "Хабар 24" в Корее, состояние здоровья ребенка улучшилось. Скрывшегося казахстанца не нашли.

ДТП с участием казахстанца вызвало большой общественный резонанс. В связи с этим южнокорейский министр юстиции Чо Гук поручил принять меры, чтобы предотвратить увеличение числа иностранных нелегальных мигрантов в стране. Также он поручил пересмотреть систему добровольного возвращения нелегалов на родину. Еще одно указание министра – принять меры, чтобы иностранцы не могли управлять автомобилем без регистрации. По данным министерства юстиции, на июль этого года, в Южной Корее незаконно находились больше 370 тысяч мигрантов. Это 15% всех иностранцев проживающих в стране. С 2015 года количество нелегалов из Казахстана выросло в восемь раз.

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