Когда Узбекистан присоединится к ЕАЭС

Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

- Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету, - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

- Если это произойдет, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи, - сказала она.

По словам спикера, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Существует путаница в аббревиатурах (ЕАЭС или ЕврАзЭС). ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество — является предшествующей ЕАЭС интеграционной организацией, упраздненной в связи с созданием ЕАЭС. На официальном сайте Евразийской экономической комиссии указано, что аббревиатура ЕАЭС принята во всех официальных международных документах.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

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