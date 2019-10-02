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Полицейские автомобили-призраки появились на дорогах Алматинской области

Это лишь один из методов полицейских по борьбе с аварийностью на дорогах.

Фото : Пресс-служба ДП Алматинской области2 октября 2019, 15:14

К новым формам профилактики аварийности прибегли полицейские Алматинской области. Для борьбы с потенциальными нарушителями ПДД они стали использовать макеты полицейских спецавтомашин и школьников, а также кузова машин, разбившихся в ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

На самых аварийных участках республиканских автодорог установлены семь макетов полицейских автомобилей (еще 15 пока изготавливаются), которые в ночное время отражают свет, и кажется будто работают "мигалки", видные издалека. Также в отдалении установлены разбитые в ДТП кузова автомашин, напоминающих водителям о последствиях дорожных аварий.

Также на автодорогах установлены билборды, предупреждающие об аварийных участках.

На дорогах местного значения, в крупных населенных пунктах у пешеходных переходах близ учебных заведений установили около 300 макетов школьников.

- К патрулированию дорог начали привлекать вертолет, который используется не только по линии дорожной безопасности, но и при патрулировании труднодоступных мест по линии природоохранной полиции, помогает выявлять браконьеров и нарушителей природоохранного законодательства. Также он совершает облеты в горной и степной местности по линии криминальной полиции, помогая находить утерянный и похищенный скот. задерживать барымтачей, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Кроме того, рассматриваются другие предложения и идеи. Например, использование квадрокоптеров, установка светофоров различных модификаций, освещение "зебр" со световой теневой заброской "СТОП" на проезжей части, установка увеличенных по высоте разделительных дорожных отбойников и т.д.

Стоит отметить, что протяженность дорог в Алматинской области – одна и самых высоких в стране.

С начала года на дорогах региона зарегистрировано 1,5 тысячи ДТП, в которых погибли 317 человек и травмированы около двух тысяч.


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