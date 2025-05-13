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Общество

Как выглядит сужение дорог на практике, показали полицейские

дорога, трасса, разметка, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:22 Фото: pixabay
Полиция Казахстана для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) внедряет новый подход: сужение дорог на аварийно-опасных участках. Костанайская область одной из первых прибегла к этому методу, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции (ДП) региона опубликовал видео, на котором показано сужение дорог в действии.

"Этот подход направлен на снижение скорости движения и повышение внимательности водителей, что в конечном итоге должно способствовать снижению количества ДТП. В ходе анализа автодорог были выявлены участки с повышенной аварийностью. Именно на этих отрезках внедряется новый подход к профилактике ДТП", – сообщили в полиции Костанайской области.

Пилотные участки выбраны на автодорогах Костанай – Аулиеколь – Сурган и Костанай – Рудный – Денисовка. В потенциально опасных зонах установлены временные ограждения, которые визуально сужают проезжую часть, побуждая водителей снижать скорость и быть внимательнее за рулем.

"Такое сужение дороги оказывает психологическое воздействие на водителей: они инстинктивно снижают скорость и становятся внимательнее, что в свою очередь способствует снижению риска аварий. Метод уже доказал свою эффективность в ряде зарубежных стран и теперь активно внедряется и в Казахстане", – отмечают в ДП.

9 мая в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент произошло серьезное смертельное ДТП: столкнулись автобус и прицеп грузового автомобиля.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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