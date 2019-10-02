По закону у нас единые требования к студентам независимо от их вероисповедания - эксперт

Встреча со студентами организована при поддержке Управления общественного развития г. Алматы.

В Алматинской академии экономики и статистики прошла беседа, посвященная вопросам профилактики и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии участвовали студенты академии, спикером выступил член Информационно-разъяснительной группы (ИРГ) акимата города, религиовед Нурмухаммед Мейманхожа.

Свою лекцию на тему противодействия религиозному экстремизму и терроризму эксперт начал с информации о религиозной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в целом по Казахстану, а также о том, сколько конфессий и религиозных объединений существуют в нашей стране, где и как можно получить религиозное образование или повысить свою религиозную грамотность. При этом он акцентировал внимание на необходимости постоянного повышения своей религиозной грамотности, так как сегодня во всем мире появляются все новые и новые деструктивные течения, которые завлекают к себе все новых и новых адептов, используя самые различные способы и методы вербовки.

В качестве примера теолог рассказал о казахстанцах, выехавших в свое время в Сирию и Ирак для построения призрачного халифата и участия в джихаде. Их было более восьмисот человек. В итоге многие из них погибли на войне, а их овдовевшие жены и осиротевшие дети были возвращены государством в Казахстан в ходе беспрецедентной гуманитарной операции под названием "Жусан". Как известно, данная акция проходила в несколько этапов, начиная с января и по июнь 2019 года по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. И практически все возвращенные казахстанцы рассказывали, что в зоне боевых действий они увидели совсем не то, что им обещали в интернете и соцсетях. Оказалось, что они просто-напросто стали жертвой обмана, жертвой радикальной идеологии международной террористической организации ИГИЛ*, они там использовались как пушечное мясо. А случилась эта трагедия потому, что многие уехавшие туда казахстанцы не обладали достаточным количеством знаний, у многих из них не было элементарного религиозного образования.

Спикер рассказал и о других запрещенных на территории Казахстана экстремистских и террористических организациях, и привел такие данные: "В целом по Казахстану за участие в экстремистской и террористической деятельности осуждено свыше трех тысяч граждан, в том числе более 1050 лиц осуждены с 2011 по 2019 год, они приговорены к лишению свободы на различные сроки".

В данной академии учатся молодые ребята из дружественной соседней страны – Узбекистана. Один из них задал лектору вопрос: "Можно ли уходить с занятий на пятничный жума-намаз?".

- Казахстан – светское государство и в нашей стране светская система образования, мы не можем делить студентов по религиозным и иным признакам, у нас по законодательству единые требования ко всем студентам независимо от их вероисповедания, национальности, места учебы и так далее, - пояснил религиовед. – Нашим государством в отношении молодежи ведется большая социальная политика, у молодежи есть много возможностей для получения образования, специальности, а также для удовлетворения своих религиозных потребностей. В прошлом году, к примеру, акиматом города Алматы на поддержку учащихся, желающих получить среднее техническое образование, было выделено 2500 грантов.

Также лектор рассказал о льготных жилищных программах для молодых казазхстанцев, о "Рухани жангыру" и других проектах, направленных на всестороннюю поддержку граждан страны и формирование у них таких качеств как любовь к Родине, чувство патриотизма, гордость за свой народ, за свою страну, стремление к совершенству, к духовности и так далее. Человеку, обладающему такими качествами, не грозит религиозное невежество, и он никогда не станет объектом внимания для вербовщиков, отметил спикер.

ИГИЛ* - запрещенная судом на территории Казахстана международная террористическая организация

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