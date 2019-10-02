Какое наказание понесла воспитатель, побившая 2-летнего ребенка в алматинском детсаду

Она уволена по статье 52 Трудового кодекса.

За нанесение побоев маленькому ребенку в алматинском детсаду, помощник воспитателя уволена, а воспитателю объявлен строгий выговор, сообщает Zakon.kz.

1 октября 2019 года в социальной сети Instagram был размещен пост, где говорилось об издевательствах над 2-летним ребенком в алматинском детском саду. Как пишет автор, раньше видео с побоями детей нянями и воспитательницами, она видела только в страшных рассылках. Но теперь сама столкнулась с такой ситуацией. По словам женщины, ее родного 2-летнего племянника побили, трепали, раздетого положили в кровать. А потом скрывали этот факт, сказав, что ребенок упал сам. Когда же дома малыша спрашивали, что с ним произошло, он ответил, что "Тетя побила". Но взрослые не хотели этому верить, думают что просто малыш не хочет в детсад. Хотя он и раньше часто приходил с синяками, но опять же родителям говорили, что он упал.

- Заведующая (Карасева Наталья Викторовна) и Воспитатель (Ирина, которая била ребенка ) государственного ясли-сада №96 по адресу Тулебаева 62 сначала скрывали все, потом просили простить или принять денежную компенсацию! Какая компенсация за свинское отношение к детям? Зачем такие люди идут работать в садики? Тешить свое превосходство? Когда малыши даже говорить толком не умеют, и не могут постоять за себя. Няню в тот же день уволили. Но Рыба гниет с головы! Прошу @akimat_almaty назначить проверки детских учреждений, – написала автор поста.

Данное сообщение вызвало множество негативных комментариев от пользователей соцсетей, а уже на следующий день ситуацию по инциденту в ГККП "Ясли – сад № 96" прокомментировали в Управлении образования Алматы.

- 27 сентября 2019 года к руководителю ГККП "Ясли – сад № 96" обратилась Галиева Алина, мама Галиева Ролана, 11.05.2017 г.р. воспитанника младшей группы по поводу предоставления видеозаписи в связи с ссадиной на переносице ребенка. 30 сентября 2019 года были приглашены операторы с ТОО "Алмавикон", просмотрена запись от 27 сентября 2019 года в младшей группе "Курносики". На записи обнаружено, что в 13:57 ч. помощник воспитателя Шадских И. дважды подходит к ребенку, укрывает одеялом, дергает за ножки и ударяет Галиева Ролана по носу. 30.09.2019 года мама Галиева Алина написала заявление о выдаче ей видео. Маме было предоставлено видео, где был подтвержден факт рукоприкладства помощником воспитателя Шадских И.В, – говориться в сообщении ведомства.

Сообщается также, что по данному факту воспитателю Нурумбетовой К. объявлен строгий выговор, помощник воспитателя Шадских И. уволена по статье 52 Трудового кодекса п. 14 "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". В коллективе 30 сентября 2019 года проведено профсоюзное собрание в присутствии мамы Галиевой Алины, а также 01 октября 2019 года – инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Руководителю ГККП "Ясли – сад № 96" Карасёвой Н.В. Управлением образования города Алматы объявлено дисциплинарное взыскание.

В ведомстве дополнили, что в ГККП "Ясли – сад № 96" в настоящее время функционирует 12 групп, работают 13 воспитателей и 4 помощника воспитателя. Помощник воспитателя Шадских И. была принята на работу с 10 апреля 2019 года. В детском саду установлены 79 видеокамер, в том числе 37 наружных и 52 внутренних, во всех игровых комнатах, спальнях и раздевалках. Обслуживает видеонаблюдение ТОО "Алмавикон". Запись хранится 30 дней.

Также отмечено, что в связи с низкой заработной платой имеет место дефицит кадров педагогических работников и помощников воспитателей.

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