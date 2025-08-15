Воспитательницу наказали за избиение девочки в Костанайской области

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы Центра оказания социальных специальных услуг, ударившей ребенка, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимая Б., работая воспитателем в КГУ "Костанайский детский центр оказания социальных специальных услуг", 14 марта 2025 года причинила несовершеннолетней К. легкие телесные повреждения.

Здоровью девочки был причинен легкий вред.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой Б. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Ввиду того, что подсудимая Б. признала вину в полном объеме, не оспаривала собранные по делу доказательства и не настаивала на их исследовании в суде, рассмотрение дела проведено в сокращенном порядке.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств судом были учтены чистосердечное раскаяние подсудимой и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"В этой связи с учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания", – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее издевательства над детьми в коррекционном центре Костаная попали на видео.