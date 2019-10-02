Директор алматинской турфирмы объявлена в розыск за мошенничество

В полицию поступили 10 заявлений от обманутых горожан.

В редакцию Zakon.kz обратилась алматинка, пострадавшая от мошеннических действий туристической компании "Альянс Тур.К". Мы обратились за комментариями в Департамент полиции города.

Женщина рассказала, что в апреле заключила договор с турфирмой по вылету на отдых. Сумма составляла более миллиона тенге, предоплата составила половину этих денег. Вылет должен был состояться в сентябре, но за месяц до этого алматинке позвонили и сказали, что рейсы сняты, соответственно, семья не сможет попасть на отдых. Турфирма предложила изменить договор и дату вылета. Женщина заплатила остаток по договору, но накануне запланированного отдыха снова получила звонок из туристической компании. Ей снова сообщили, что поездка не состоится. На просьбу вернуть деньги директор написала расписку, но в итоге ничего не вернула.

Спустя неделю глава турфирмы Ерназарова перестала выходить на связь, как и ее дочь, которая работала в фирме менеджером и вела этих клиентов.

Обманутая алматинка написала заявление в полицию, где выяснилось, что она далеко не первая в списке обманутых: в ДП уже есть около 10 аналогичных заявлений.

В полиции корреспондентам Zakon.kz подтвердили информация: в Управление полиции Алмалинского района в отношении руководителя туристической фирмы "Альянс.Тур.К." за последний период поступило 10 заявлений. Все они зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст.190 УК РК – мошенничество.

В настоящее время в УП создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования.

Руководитель турфирмы в настоящее время разыскивается, выставлены специальные ограничения на ее передвижение как внутри страны, так и за ее пределами.

Оперативными подразделениями полиции вскоре подозреваемая будет задержана и привлечена к уголовной ответственности, заверили сотрудники правоохранительных органов.

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