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Обманувшему сотни паломников директору турфирмы вынесли приговор в Шымкенте

Суд по делу обманутых паломников завершился в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. В деле обманутых паломников из Алматы и Шымкента, которым мошенники обещали путевки в Мекку и Медину, поставлена точка, сообщает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

На скамье подсудимых находился директор турфирмы Kausar Travel. Его обвиняли в обмане сотни казахстанцев. Каждый паломник заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие оказались в чужой стране без жилья, денег и еды.

Общий материальный ущерб составил примерно 33 млн тенге. Свидетелями выступали около 300 паломников. На судебных прениях прокурор запросил для подсудимого четыре года и восемь месяцев лишения свободы. Суд постановил компенсировать материальный ущерб пострадавшим, а также назначил директору турфирмы тюремный срок – даже более длительный, чем требовало обвинение.

"Подсудимый признан виновным и осужден к шести годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности", – зачитала приговор судья Айнель Оракбаева.

Свою вину подсудимый не признал и не раскаялся. 

Скандал с обманом паломников разгорелся в январе. С заявлением о мошенничестве в управление полиции Енбекшинского района Шымкента обратилась супружеская пара. Муж и жена сообщили, что туристическая компания Kausar Travel обещала организовать им поездку к исламским святыням в Саудовскую Аравию. Свои услуги турфирма оценила в 1 млн тенге, но обязательства так и не выполнила. Впоследствии жертвами обмана стали десятки паломников, которые заплатили солидные суммы за хадж, но вместо этого оказались в полицейских участках Саудовской Аравии, поскольку туроператор не оформил им специальные визы.

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