Головкин ответил на дерзкие слова Деревянченко перед боем

Украинец пообещал положить конец времени GGG.

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в интервью Vesti.kz рассказал о том, как относится к громким заявлениям своего оппонента Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО).

Ранее украинский боксер пообещал вернуться на родину с чемпионскими поясами и положить конец времени GGG.

- Геннадий, вас не удивило, что Деревянченко начал делать громкие заявления с первой пресс-конференции? Все-таки такой трештокинг больше свойственен американцам.

- Он находится в обстановке, из-за которой и делает эти заявления. Это говорит о том, какое влияние эта ситуация на него оказывает. Если парень "поплыл", то это его проблемы. Если он так говорит, значит, он в себе уверен. Давайте посмотрим. Я считаю, делать такие заявления до боя очень рано.

- Эдди Хирн в интервью сказал, что на вас пытаются оказывать давление перед этим боем.

- Нет, на меня это давление не оказывает. Меня наоборот веселят заявления типа "это будет конец". Меня это забавляет. Такие заявления надо более адекватно продумывать.

Бой Головкина и Деревянченко, на кону которого будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По времени Нур-Султана он состоится утром 6 октября.

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