Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Головкин ответил на дерзкие слова Деревянченко перед боем

Украинец пообещал положить конец времени GGG.

Фото : Vesti.kz. Турар Казангапов©3 октября 2019, 01:39

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в интервью Vesti.kz рассказал о том, как относится к громким заявлениям своего оппонента Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО).

Ранее украинский боксер пообещал вернуться на родину с чемпионскими поясами и положить конец времени GGG.

- Геннадий, вас не удивило, что Деревянченко начал делать громкие заявления с первой пресс-конференции? Все-таки такой трештокинг больше свойственен американцам.

- Он находится в обстановке, из-за которой и делает эти заявления. Это говорит о том, какое влияние эта ситуация на него оказывает. Если парень "поплыл", то это его проблемы. Если он так говорит, значит, он в себе уверен. Давайте посмотрим. Я считаю, делать такие заявления до боя очень рано.

- Эдди Хирн в интервью сказал, что на вас пытаются оказывать давление перед этим боем.

- Нет, на меня это давление не оказывает. Меня наоборот веселят заявления типа "это будет конец". Меня это забавляет. Такие заявления надо более адекватно продумывать.

Бой Головкина и Деревянченко, на кону которого будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По времени Нур-Султана он состоится утром 6 октября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты