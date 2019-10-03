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Гэндальфа из "Властелина колец" предложили сделать женщиной

Назло патриархату.

Фото : Коллаж Zakon.kz3 октября 2019, 07:38

Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила, чтобы в новом сериале от Amazon роль Гэндальфа исполнила женщина, сообщает Life.ru.

Малкольм пояснила, что в основе древних легенд и мифических историй зачастую лежит патриархальный мир и потому она посоветовала создателям шоу нарушить такую традицию.

По ее мнению, роль могли бы исполнить Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит. Она напомнила, что Гамлеты — женщины в истории уже были.


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