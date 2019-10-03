Гэндальфа из "Властелина колец" предложили сделать женщиной
Назло патриархату.
Фото : Коллаж Zakon.kz3 октября 2019, 07:38
Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила, чтобы в новом сериале от Amazon роль Гэндальфа исполнила женщина, сообщает Life.ru.
Малкольм пояснила, что в основе древних легенд и мифических историй зачастую лежит патриархальный мир и потому она посоветовала создателям шоу нарушить такую традицию.
По ее мнению, роль могли бы исполнить Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит. Она напомнила, что Гамлеты — женщины в истории уже были.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988569-eee0339d66bdb9aa55aa3b44733d9e47
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...