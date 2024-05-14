Фанатов "Властелина колец" ожидает крутой подарок

LEGO выпустит еще один крутой набор для фанатов кинотрилогии "Властелин колец", сообщает Zakon.kz.

Набор посвящен башне Барад-дур. Компания объявила об этом на своей странице в Instagram. В игровой набор вошло светящееся Око Саурона, пара зловещих дверей с механическим приводом, темный трон, кузница орков, яма с лавой, подвесная клетка со скелетами и пиршественный зал.

Фото: geekculture

Стоимость набора 460 долларов. Релиз запланирован на 1 июня.

Фото: geekculture

Также стало известно, что башня будет иметь высоту 83 см, ширину 44 см и глубину 36 см. Еще LEGO снабдила конструктор множественными отсылками. Речь идет об украденном Фродо митриловом плаще, спрятанной карте и маленьком пауке Шелобе. В комплект также входят 10 мини-фигурок: Фродо, Сэм, Голум, квартет орков, Голос Саурона и сам Саурон.

В этом же месяце LEGO представила набор с котом в смокинге, состоящий из 1710 деталей.