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Фанатов "Властелина колец" ожидает крутой подарок

Властелин колец, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 03:33 Фото: pixabay
LEGO выпустит еще один крутой набор для фанатов кинотрилогии "Властелин колец", сообщает Zakon.kz.

Набор посвящен башне Барад-дур. Компания объявила об этом на своей странице в Instagram. В игровой набор вошло светящееся Око Саурона, пара зловещих дверей с механическим приводом, темный трон, кузница орков, яма с лавой, подвесная клетка со скелетами и пиршественный зал.

LEGO, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 03:33

Фото: geekculture

Стоимость набора 460 долларов. Релиз запланирован на 1 июня.

LEGO, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 03:33

Фото: geekculture

Также стало известно, что башня будет иметь высоту 83 см, ширину 44 см и глубину 36 см. Еще LEGO снабдила конструктор множественными отсылками. Речь идет об украденном Фродо митриловом плаще, спрятанной карте и маленьком пауке Шелобе. В комплект также входят 10 мини-фигурок: Фродо, Сэм, Голум, квартет орков, Голос Саурона и сам Саурон.

В этом же месяце LEGO представила набор с котом в смокинге, состоящий из 1710 деталей.

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