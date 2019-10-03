Мультик "Эверест": Они действительно существуют

Рецензия на мультфильм "Эверест".

В казахстанском прокате стартовал мультфильм "Эверест". О плюсах и минусах этой волшебной, доброй и красивой истории в рецензии Zakon.kz.

Мультфильм создан совместно аниматорами из Китая и США. Разработка проекта началась в 2010 году. Сценарий написала Джилл Калтон ("Корпорация монстров", "Сезон охоты"), она же вместе с Тоддом Вилдерманом, для которого это вторая работа на большом экране, занялась режиссурой. Понятно, что резюме у режиссера и сценариста весьма достойное, поэтому высокие ожидания от "Эвереста" должны быть вполне оправданы. Другое дело, как это получилось в итоге.

Секретная лаборатория в большом мегаполисе. Йети, находящийся в плену у ученых, сбегает оттуда. Когда он забирается на крышу одного из домов, видит рекламу, предлагающую отважным подняться на Эверест, и вспоминает свой дом- именно там живут его родичи. Тем временем, школьница Лу, пытаясь забыть потерю отца, старается любыми способами уходить из дома, на каникулах подрабатывает тем, что выгуливает собак, сидит с малышами, разносит почту. Ее сосед- красавчик Джим, типичный самовлюбленный нарцисс, о котором мечтают все девчонки, а его брат, несмотря на маленький рост, мечтает стать великим баскетболистом. Эта троица еще не знает, что Йети спрятался на их крыше…

Конечно, сюжет "Эвереста" немного наивен. Если с главными положительными героями-подростками, все понятно, то злодеи прописаны немного карикатурно, а главные герои обязательно получат поддержку от кого и чего угодно, лишь бы осчастливить зрителя в финале. Для мультфильмов это, конечно, простительно, потому что их создают, в первую очередь, для детишек. Но мы уже не раз замечали, что мультфильмы могут быть интересны как взрослым, так и детям одновременно, сюжет многослойный, и каждый зритель найдет в нем что-то свое согласно возрасту.

Понятно, что дети полюбят "Эверест" сразу же: здесь полно приключений, гонок, милых персонажей, но что самое интересное, мультфильм за счет чувств завоевывает также симпатии взрослых. Разум поначалу сопротивляется, и пришедший с детишками взрослый зритель поначалу говорит себе, что "здесь герои могли решить проблему вот так, а там- вообще элементарно", но потом он начинается влюбляться в главную героиню, милого Йети, двух братьев. Что-то юношеское просыпается внутри, и взрослый как ребенок сидит, искренне переживает за героев, восхищается их элементарными идеями по решению возникающих трудностей.

За счет чего это достигается? Во-первых, композитор мастерски задевает самые тонкие струны человеческой души удивительными по красоте композициями на скрипке, аранжировками других мелодий, звучащих в фильме. Вдохновившись сюжетом о том, что действие происходит в Китае, Руперт Грегсон-Уильямс удачно совместил восточные гармонии с западными музыкальными традициями и в итоге подарил завораживающую музыку.

Восточные "нотки" положительно повлияли и на то, как выглядят главные герои мультфильма. В !!! нарисовали их не типичными китайцами, но и не европейцами, а как будто метисами. Но в этом и есть своя прелесть и очарование. И конечно, очень красиво прописано волшебство. Его в мультфильме очень много, и под конец даже самый строгий взрослый, поддавшись чувствам, начинает верить в то, что оно существует.

В "Эвересте" есть все, чтобы стать хорошим уроком для детей в плане того, как надо ценить семейные ценности, почему таить обиду и злиться означает получить кучу проблем.

Это познавательный добрый мультик для всей семьи, научит добру, никогда не сдаваться и всегда стремиться своей цели, помогать свои близким, друзьям, родителям, и всем кто нуждается в помощи.

И потом, это просто веселое волшебное путешествие по самым живописным местам Китая, которые нарисованы, кстати, тоже очень красиво. Любовь и доброта спасут мир, и "Эверест" в очередной раз красиво, весело и сказочно это демонстрирует, но со своей изюминкой, которая и становится главным плюсом нового мультфильма.

Рецензию на другую кинопремьеру недели- фильм "Джокер", читайте здесь. Вторую неделю с аншлагом идут показы картины "Томирис", о ней – здесь.

Альберт Ахметов

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