Актрисой себя пока назвать не могу – Альмира Турсын о роли Томирис

Чтобы сыграть главную роль, девушке пришлось пройти через 5 туров отбора в течение полугода, а позже вместе с другими актерами и актрисами в течение двух месяцев жить и готовиться на тренировочной базе каскадерской группы Nomad Stunts.

В казахстанском прокате стартовал грандиозный отечественный фильм "Томирис". Главную роль сыграла психолог по специальности Альмира Турсын. 29-летняя девушка впервые в жизни сыграла в кино, да еще и сразу главную роль в столь масштабном фильме. Однако, красавицу не испортила слава и она очень критично относится к своему дебюту, передает Zakon.kz.

- Мне очень понравилась киноиндустрия изнутри. Я всегда любила кино как зритель, но когда попала на "кухню", была удивлена, каких больших трудов стоит снять даже 3-секундный момент. Одновременно я была вдохновлена процессом. Останусь ли я здесь? Киноиндустрия меня очень увлекла. Актерская деятельность мне интересна, но на данный момент актрисой себя пока назвать не могу. По-моему, чтобы по статусу называть себя актрисой, нужно иметь либо фундаментальное образование, либо большой опыт в съемках. Мне было бы интересно продолжать актерскую линию, но с условием, что сам проект будет интересным, и мне предложат интересную роль. Уходить полностью в киноиндустрию не планирую, но рассматриваю интересные проекты, роли, с удовольствием попробовала бы себя в другом амплуа, нежели в "Томирис", - сказала Альмира Турсын.

Чтобы сыграть главную роль, девушке пришлось пройти через 5 туров отбора в течение полугода, а позже вместе с другими актерами и актрисами в течение двух месяцев жить и готовиться к съемкам на тренировочной базе каскадерской группы Nomad Stunts, чтобы мастерски выполнять все трюки во время съемок. Здесь актеров учили делать трюки на лошади, особенно на полном скаку сражаться, драться, подтягивали физическую подготовку, что помогало им лучше вжиться в роли воинов-саков. Дублером Альмиры в сложных сценах была супруга основателя Nomad Stunts Жайдарбека Кунгужинова Альфия.

- Мы с Альфией действительно познакомились еще в самые первые дни тренировок. Она- добрая, человечная женщина, профессионал своего дела, мы подружились. Потом, во время тренировок, работы, все было очень хорошо организованно именно со стороны каскадеров, мне сказали, какие трюки я могу сделать сама, а какие не стоит в силу повышенного риска. Я старалась по максимуму все делать сама, но есть определенные риски, разумный риск разрешали, но опасные трюки каскадеры сами делали. С Альфией было комфортно работать, она давала рекомендации. Здорово, когда есть такой человек – дублер, каскадер, женщина, профессионал, - сказала Альмира.

Исполнительница роли Томирис была задействована 45 съемочных дней из 93-х, но время на площадке пролетело для нее незаметно.

- Когда я вспоминаю сцены и эпизоды, которые были, первое, что приходит на ум- речь, которую Томирис говорит перед своей армией. По внутреннему ощущению это было затишье перед бурей, подготовка к бою, как я чувствую, это одна из ключевых сцен всей истории, - добавила Альмира.

Роль Томирис в детстве сыграла Салтанат Серкебаева.

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Фильм "Томирис" о гордой сакской царице массагетов Томирис основан на записях "отца истории" Геродота. Съемки проходили в течение 2,5 лет. Съемочных дней было 93, за это время сделано 150 часов отснятого материала, из которых получился 2,5-часовой фильм. Всего получилось 2700 кадров, из которых в 1400 присутствовала компьютерная графика. Максимальное количество людей, находившихся в одно время на съемочной площадке, было около 800, максимальный состав съемочной группы, находившейся одновременно на съемочной площадке- 400 человек. Съемки "Томирис проходили на берегу Или (Капчагай), в Чундже, в Боровом и в Алматы на киностудии "Казахфильм". Весь фильм был сделан в Казахстане своими силами.

Бюджет фильма около 3 млрд тенге, он еще формируется. По информации Акана Сатаева, большой интерес к фильму проявляют тюркоязычные страны, в первую очередь, Турция. Но жители Ирана раскритиковали картину. Фильм "Томирис" будут показывать в казахстанских кинотеатрах очень активно, по 700 сеансов в день на старте, также на днях прокат начнется в Кыргызстане.

Альберт Ахметов

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