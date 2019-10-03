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Мальчик, которого избил отчим, умер

По данным полиции, инцидент произошел 23 сентября.

Фото : Хабар 243 октября 2019, 09:00

Мальчик, которого избил отчим в Алматы, умер, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения города.

- 2-х годовалый мальчик умер в связи с травмами несовместимыми с жизнью. Утром в 8 часов, - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, инцидент произошел 23 сентября. Врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные травмы, ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения.

К слову, он уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. У него две судимости: за кражу и грабеж.


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