Мальчика избил отчим из-за грязной посуды в Павлодаре

Департамент полиции (ДП) Павлодарской области расследует избиение пятиклассника. Подозреваемым стал его отчим. По факту нанесения побоев несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка установили, что 4 марта 2025 года дома отчим ударил несовершеннолетнего пасынка за то, что он не убрал со стола.

Также отмечено, что первоначально от заявления законный представитель отказалась.

Теперь поведение матери, отказавшейся от заявления, будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подробнее о произошедшем рассказала региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева.

Она уточнила, что подобный акт агрессии со стороны сожителя за пять лет совместного проживания случился впервые:

"Тем не менее мама детей приняла решение расстаться с ним, поскольку для нее нет никого важнее детей".

Кроме того, отмечено, что мама трудоустроена. Алкогольными напитками не злоупотребляет. Характеризуется положительно и по месту жительства, и по месту учебы детей.

"В настоящее время в отношении сожителя вынесено защитное предписание сроком на 30 суток, а также возбуждено уголовное дело по статье 109-1 УК РК (Побои). Самочувствие ребенка удовлетворительное, но требуется осмотр офтальмолога", – добавила Сауле Шакенева.

Ранее мы сообщали, что 33-летний житель Талдыкоргана получил срок за избиение матери. Приговор огласили в городском суде. Мужчина арестован на 10 суток.