Смерть малыша в Алматы: дело переквалифицировано на "убийство"

Оно передано для проведения досудебного расследования в Следственное управление ДП.

В полиции Алматы прокомментировали смерть 2-летнего ребенка после избиения отчимом, передает Zakon.kz.

В полиции подтвердили смерть ребенка. После самого факта избиения подозреваемый сразу же был задержан и арестован. Он дал признательные показания. Было начато расследование по ст. 106 ч.1 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на ст. 99 УК РК – убийство и передано для проведения досудебного расследования в Следственное управление ДП. Это жестокое преступление имело место 23 сентября. Сообщение в полицию поступило около 16:00 часов. Подозреваемый был задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания, - отметили в Департаменте полиции города Алматы.

Утром 3 октября стало известно о том, что 2-летний мальчик, которого избил отчим, умер в больнице.

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