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Жириновский сравнил импичмент Трампа с распадом СССР

У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а в Украине в феврале 2014 года - политик.

Фото : riafan.ru3 октября 2019, 09:45

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил запуск процедуры импичмента Дональду Трампу с распадом СССР, передает Zakon.kz.

- Трамп дал правильную оценку действиям демократов в Конгрессе: они задумали переворот. Парадокс, но "демократы" просто не могут жить в условиях демократии и нагло мешают президенту работать и исполнять свои полномочия. А теперь они готовят его отставку, не имея для этого вообще никаких правовых оснований. У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а в Украине в феврале 2014 года – и все это называется государственный переворот, - написал политик в Telegram.

Ранее стало известно, что конгресс США объявил о запуске процедуры импичмента Трампу.

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции в Украине.

В свою очередь, Трамп назвал переворотом процедуру импичмента.

- С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия – ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки! — написал он в Twitter.


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