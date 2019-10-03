Какое мясо самое вредное для человека

Во всем нужна мера.

Какое мясо приносит наибольший вред организму человека? С таким вопросом "Вечерняя Москва" решила обратиться к диетологу, специалисту по рациональному питанию, врачу-физиотерапевту Марине Ваулиной.

— Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые "элитные" сорта — "мраморное" мясо импортного производства, и так далее, надо понимать — чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит.

Диетолог заметила, что во всем нужна мера. "Деликатесы" можно иногда есть, но не стоит делать это постоянно. Готовить купленное мясо также надо правильно, иногда вкусовые предпочтения не способствуют здоровому пищеварительному процессу. Мясо не должно быть пережаренным, готовиться с избытком специй, жира и соли. Также нельзя после разморозки мясо долго держать в холодильнике.

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Марина Ваулина отметила, что самый "тугоплавкий", тяжелый для нашего желудка жир — гусиный. После гуся в плане тяжести усвоения идут утка, жирная баранина, свинина.

— С другой стороны, повторюсь, многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным "диетическим" способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше. При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нем присутствуют канцерогенные вещества.

Специалист по рациональному питанию напомнила, что сравнительно недавно некоторые специалисты были уверены в том, что красное мясо не полезно вообще как таковое, и оно даже может провоцировать онкологию. Это не подтверждается. Гастроэнтерологи доказали, проведя около 150 экспериментов, что нет ни одного достоверного факта, говорящего о некой зависимости между потребляемым красным мясом и случаями заболевания раком.

Ваулина порекомендовала не вымачивать мясо в соленом маринаде, так как избыток соли также неполезен для организма. Гораздо полезнее залить мясо кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.

— Что касается сыровяленого мяса, "хамона" и ему подобных продуктов, в умеренном количестве они вполне безобидны. Не надо путать вяленое и копченое. Именно к копченостям я прошу относиться с повышенным вниманием. Даже натурально копченные куры, колбасы по количеству содержащихся вредных веществ мало отличаются от шашлыка. А если учесть, что часто процесс копчения для упрощения процесса приготовления продукта заменяют химическими вкусовыми добавками, опасность от такой продукции для здоровья потребителя еще выше.

Ваулина предостерегла родителей от покупки "лакомств" — копченых колбасок и нарезок мясных продуктов — своим детям. Она рекомендовала покупать диетическую продукцию — мясо курицы, индейки, кролика. Врач сказала, что такое мясо сочетается как с овощами, так и с углеводами. Что касается людей, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, осторожность и аккуратность в таком случае должна быть, по словам диетолога, в несколько раз выше. Диеты для больных и желающих похудеть должны разрабатываться индивидуально.

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