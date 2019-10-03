Кто такой "Канело"? Дайте-ка его мне! – Канат Ислам о боях в США

Я уже 25 лет в боксе, готов выйти против любого боксера, неважно в какой весовой категории - боксер.

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, выступающий в среднем весе, объяснил, почему не проводит бои в Америке и пожаловался на критику со стороны соотечественников вечеров бокса, проводимых им в Казахстане, передает Zakon.kz.

Боксер отметил, что не отказывается от идеи проводить свои бои в США, но всегда в последний момент что-то случается. В последний раз, например, ему помешала неожиданная травма, выбившая из строя более чем на год.

- Я уже 25 лет в боксе, готов выйти против любого боксера, неважно в какой весовой категории. В Америке живет 20 млн мексиканцев, 10 млн филиппинцев, там много латиноамериканцев, русских и украинцев. Поэтому бои боксеров из этих стран собирают публику. Казахов там в таких количествах нет. Нет там людей, готовых купить мой скелет после моей смерти. Поэтому я не интересен американцам. Я как боксер интересен только казахам. А чтобы ты раскрутился по миру, за тобой должны стоять сильные спонсоры, кто-то должен вложиться в тебя. В Мексике каждую неделю проходят вечера бокса. "Канело" (чемпион мира WBA и WBC в среднем весе - прим.ред.) свой рекорд 30-0 сделал в Мексике. Его потом красиво привезли в Америку. А у нас проведешь один вечер бокса – в ответ только критика от тысячи людей. У нас много пустых слов и мало реальных действии, - сказал Канат Ислам.

В то же время, он объяснил, почему у Геннадия Головкина получилось добиться признания в США.

- Наш Головкин помимо прочего и благодаря поддержке Елбасы прославился на весь мир, благодаря своим спонсорам получил громкие бои и именитых соперников. Если бы такую возможность дали мне... да вообще, кто такой "Канело"? Дайте-ка его мне! В боксе всего два человека на ринге. Ну пусть он ударит, потом я ударю, упал-встал – все это я давно проходил, - заявил Канат Ислам.

Бой бывшего чемпиона мира среди профессионалов казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) с украинским боксером Сергеем Деревянченко за титул чемпиона мира IBF пройдет 5 октября в американском Нью-Йорке. Сам Канат Ислам (26-0, 21 KO) проведет ближайший бой в Алматы 26 октября, он будет защищать свой пояс WBO International во встрече с бывшим соперником чемпиона мира WBO Деметриуса Андраде Уолтером Каутондоква (18-1, 17 КО) из Намибии.

Альберт Ахметов

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