Смерть роженицы. Глава роддома дал 300 тысяч тенге за положительное заключение

Также проверяется его причастность к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц.

Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследования в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, он подозревается в даче взятки в сумме 300 тысяч тенге руководству РГКП "Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области" за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц.

Также проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн тенге на собственные нужды (отдых за рубежом).

- Указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, - говорится в сообщении.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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