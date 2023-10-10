В Астане осудили главу управления ДЧС и других руководителей госорганов
Как сообщили в Антикоре, начальнику управления ДЧС Бауыржан Бейсенканов подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.
Также обвиняемыми по делу проходили заместитель руководителя и главный специалист ДВГА, которые подозревались в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.
Руководителю управления строительства Астаны и его заместителю инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями. По данным Антикора, они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге.
Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил за получение взятки (статья 366 УК РК):
- начальника управления ДЧС Астаны Бауыржана Бейсенканова – к пяти годам лишения свободы;
- руководителя управления строительства Арсена Жангасканова – к 4,5 годам лишения свободы;
- заместителя руководителя ДВГА Айтжанову – к штрафу в сумме 60 млн тенге;
- главного специалиста ДВГА Абишеву – к штрафу в сумме 90 млн тенге.
Также за злоупотребление должностными полномочиями (статья 361 УК РК) заместителю руководителя управления строительства Астаны Мурзахметову назначили наказание в виде четырёх лет ограничения свободы.
Все осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Этим же приговором представители частной строительной компании получили штрафы в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам. При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.