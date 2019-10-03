Запретная съемка. В Туркменистане штрафуют владельцев дронов

Ввоз в страну управляемых дистанционно летательных аппаратов запрещен.

В Лебапе сотрудники правоохранительных органов допрашивают граждан, у которых есть дроны и выписывают им штрафы в несколько тысяч манатов. Об этом сообщает Радио Азатлык.

- Если сотрудники органов узнают, что у кого-то есть дрон, они вызывают владельца дрона на допрос и в некоторых случаях возбуждают уголовные дела. Недавно вызвали владельца одной студии, оказывающей видео услуги на свадьбах в Туркменабаде и допрашивали его, как лицо, представляющее большую опасность государственной безопасности. У него спрашивали, в каких целях он использует дрон, у кого еще есть дроны, кто и каким образом привозит дроны, - сообщил корреспондент.

Ввоз в страну управляемых дистанционно летательных аппаратов запрещен. Ввоз дронов приравнен к ввозу оружия, и в последнее время контроль за их использованием усилили.

В то же время видеооператоры, работающие на свадебных мероприятиях, для повышения качества услуг широко пользуются возможностями дронов. Но неизвестно кто и каким образом аппараты ввозятся в страну.

Дроны нигде не продаются в открытую. Сейчас владельцам дронов выписывают штраф от 1000 до 3000 манатов. Но предупреждают, что если их поймают повторно, то привлекут к уголовной ответственности.

Один из сотрудников лебапской полиции на условиях анонимности рассказал о наличии нескольких причин усиления контроля над использованием дронов.

- В данное время туркменских властей беспокоит то, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы, которые там случаются, - утверждает офицер.

Ранее неоднократно сообщало о том, что при возникновении очередей за мукой, хлебом, сахаром или растительным маслом контроль осуществляется полицейскими или сотрудниками органов в гражданской одежде, запрещающими покупателям фотографировать и пользоваться мобильными телефонами.

Власти Туркменистана официально не озвучивали запрет на использование дронов гражданскими лицами.

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