Москву опять атаковали дроны

Центр Москвы атаковали беспилотные летательные аппараты. Пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства обороны РФ, один украинский БПЛА (беспилотный летательный аппарат) уничтожен в воздухе средствами ПВО (противовоздушная оборона) над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще 2 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба) и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".













Российские СМИ пишут, что в результате атаки пострадал охранник башни "Око-2". Другое пострадавшее здание находится в сотнях метров от этой башни.













После атаки дронов власти города закрыли полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья. Аэропорт Внуково был закрыт. Спустя полчаса он снова начал работать.

Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.