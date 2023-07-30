Москву опять атаковали дроны
По данным Министерства обороны РФ, один украинский БПЛА (беспилотный летательный аппарат) уничтожен в воздухе средствами ПВО (противовоздушная оборона) над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще 2 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба) и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
Российские СМИ пишут, что в результате атаки пострадал охранник башни "Око-2". Другое пострадавшее здание находится в сотнях метров от этой башни.
После атаки дронов власти города закрыли полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья. Аэропорт Внуково был закрыт. Спустя полчаса он снова начал работать.
Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.