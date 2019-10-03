Алматинский филиал СПбГУП провел церемонию "Посвящения в студенты"

Гостей праздника встречали исторические персонажи Санкт-Петербурга.

Здравствуй, племя младое, незнакомое! Для каждого человека памятны студенческие годы. Новые люди и условия жизни, первые занятия и мероприятия, победы и поражения, друзья и любимые преподаватели. Когда же приходит тот момент, когда из привычного ученика ты становишься студентом? Ну, конечно же, после церемонии Посвящения в студенты.

28 сентября 2019 года в живописном месте на территории санатория "Окжетпес" Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов отметил праздник - День первокурсника. Посвящение в студенты.

- В Алматинском филиале СПбГУП можно не только хорошо учиться, но и быть в центре общественной и культурной жизни как филиала, так и всего города. Я уверена, получив качественное современное образование в стенах нашего вуза, нынешние первокурсники внесут большой вклад в развитие Республики Казахстан и Российской Федерации, – поделилась своим мнением директор АФ СПбГУП Татьяна Баталова.

Посвящение в студенты началось с торжественного шествия первокурсников под сопровождение барабанных ритмов Шоу-балета "Дива". По традиции старшекурсники всех направлений подготовки совместно с преподавателями провели "обряд инициации первокурсников", состоявший из вручения символических студенческих билетов и знаков отличия.

Гостей праздника в этот день встречали исторические персонажи Санкт-Петербурга: Петр Первый, Екатерина Великая, Александр Пушкин со свитой из прекрасных дам и кавалеров. Концертную часть мероприятия открыл музыкальный коллектив "Pink Spirit", исполнивший известные хиты современности. Вечер продолжился творческими номерами студенческих коллективов.

- По-моему мнению, Посвящение первокурсников в студенты вызвало восторг у зрителей! Ну а мне, как первокурснице и участнице, запомнится это мероприятие на всю жизнь! Начало праздника было очень эффектным! Особенно мне понравилось совместное исполнение гимна АФ СПбГУП и песни "Сансара", – поделилась своими эмоциями участница Посвящения.

Команда Алматинского филиала СПбГУП желает первокурсникам достойно пройти свой путь, неся гордое звание студента Санкт-Петербургского вуза.

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