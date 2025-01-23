В Петербурге студент из Азербайджана открыл мошеннический ресторан

В Санкт-Петербурге на ул. Добролюбова работал ресторан с мошеннической схемой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД города, в ресторане клиентам приходилось оплачивать огромные счета подставных спутниц. Чтобы побольше зарабатывать, 20-летний студент нанимал специальных девушек. Они знакомились с мужчинами в интернете, заманивали их на свидания в ресторан и делали заказы минимум на 12 тыс. руб. За это студент отдавал им 15% от чека.

Это продолжалось, пока один из клиентов не обратился в полицию, возмущенный чеком в 52 тыс. руб. Позже нашлись и другие гости, которые заплатили за заказы своих спутниц от 30 до 105 тыс. руб. Владелец арестован, а девушек допросили в качестве свидетелей.

А вот студентка в Японии набросилась на одногруппников с молотком.