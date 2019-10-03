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Множество укусов на лице и шее. Подробности нападения собаки на дочь дипломата

Девочке провели операцию.

Фото : euroradio.fm3 октября 2019, 15:23

В МИД РК прокомментировали нападение собаки на дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 2 октября в 8:00 утра по местному времени в районе Ривердейл Нью-Йорка. На 4-летнюю дочь сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН напала собака породы питбуль и сильно покусала ее.

- Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее был госпитализирован в больницу района Бронкс "Jacobi Hospital". Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребенка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила девочку в больницу. Угрожающих жизни ребенка повреждений нет. Врачи сделали операцию, - сообщили в МИД РК.

Сейчас состояние ребенка стабильное, несколько дней она проведет в больнице.

Полиция начала расследование.

- Семья девочки намерена подать в суд на хозяев собаки. Необходимое содействие оказывает Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке, - отметили в ведомстве.


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