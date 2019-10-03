Неизвестный напал на полицейский участок в Париже – есть погибшие

Погиб один полицейский. Его коллега застрелил преступника.

Неизвестный с ножом напал на полицейский участок в Париже. При атаке, по предварительной информации, погибла женщина-полицейский, несколько ее коллег пострадали, сообщает РБК.

По данным телеканала BFM TV около 13:00 по местному времени 3 октября мужчина проник на территорию полицейского участка и нанес ножевые ранения сотрудникам правоохранительных органов. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего. При этом, по некоторым данным в профсоюзе полиции, напавший мужчина сам был сотрудником полиции.

На место происшествия выехали прокурор Парижа и министр внутренних дел. В настоящее время полицейский участок и близлежащую территорию оцепили. Сотрудников штаба эвакуируют.

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