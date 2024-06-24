Перестрелка в Азербайджане: из пяти погибших - трое полицейских

В поселке Шувалан Хазарского района города Баку полицейские попытались задержать объявленного в розыск преступника. В ходе произошедшей перестрелки, погибли трое полицейских и один гражданский. Разыскиваемого также застрелили, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом распространили МВД и Генпрокуратура Республики.

Неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу 1986 года рождения, прикрываясь членами семьи стал стрелять из охотничьего ружья марки "Lancaster". Погибли полицейские и местный житель.

Ответным огнем стрелок был ликвидирован. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты 15 полицейских, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

