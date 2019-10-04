Отец утопил годовалого сына, чтобы не платить алименты

Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

Фото : dom-i-zakon.ru

В узбекском городе Наманган отец выбросил своего годовалого сына в водный канал. Ребенок погиб. Преступник задержан, сообщает Sputnik. За совершение умышленного убийства преступник приговорен к 18 годам тюрьмы. - После регулярных ссор и взаимных оскорблений супружеская пара решила подать на развод. Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом, - говорится в сообщении. Похитив ребенка, он бросил его в канал. Мальчик утонул.

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