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Отец утопил годовалого сына, чтобы не платить алименты

Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

Фото : dom-i-zakon.ru4 октября 2019, 12:22

В узбекском городе Наманган отец выбросил своего годовалого сына в водный канал. Ребенок погиб. Преступник задержан, сообщает Sputnik.

За совершение умышленного убийства преступник приговорен к 18 годам тюрьмы.

- После регулярных ссор и взаимных оскорблений супружеская пара решила подать на развод. Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом, - говорится в сообщении.

Похитив ребенка, он бросил его в канал. Мальчик утонул.


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