Отец утопил годовалого сына, чтобы не платить алименты
Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.
Фото : dom-i-zakon.ru4 октября 2019, 12:22
В узбекском городе Наманган отец выбросил своего годовалого сына в водный канал. Ребенок погиб. Преступник задержан, сообщает Sputnik.
За совершение умышленного убийства преступник приговорен к 18 годам тюрьмы.
- После регулярных ссор и взаимных оскорблений супружеская пара решила подать на развод. Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом, - говорится в сообщении.
Похитив ребенка, он бросил его в канал. Мальчик утонул.
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