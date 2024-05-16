Казахстанец заявил о своей "смерти", чтобы не платить алименты

Житель Карагандинской области необычным образом решил уклониться от уплаты алиментов – он через мать заявил о своей "смерти". Об этом рассказал частный судебный исполнитель региона Саяхат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, должник злостно уклоняется от уплаты алиментов и из-за образования долга было инициировано направление в суд о приостановлении водительского удостоверения.

"Какое у нас было удивление, когда в чате, созданном судом, должник начал писать якобы от лица своей матери, что он умер. Естественно, мы сделали запрос и установили, что должник жив и здоров (также на всякий случай сделали запрос о его психической вменяемости). Более того, в сети TikTok должник практически ежедневно выкладывал контент с собой в главной роли", – написал Саяхат Ахметжанов 15 мая 2024 года.

Фото: Instagram/sayahat_ahmetzhanov

Даже в день слушания, как отметил частный судебный исполнитель, должник написал, что он лежит на одном из городских кладбищ в могиле №6.

"Я слышал, что в США человек может идентифицировать себя как другой человек/существо/предмет, но в Казахстане столкнулся с этим впервые", – добавил Саяхат Ахметжанов.

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10 мая 2024 года официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал, что 14,6 млрд тенге составляет задолженность по алиментам. Подробнее об этом здесь.