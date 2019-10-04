Глава МИД прокомментировал дело Акжаркын Турлыбай

Касым-Жомарт Токаев был в Китае, где официально передал на самом высшем уровне просьбу о том, чтобы максимально рассмотрели положительно вопрос.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал дело арестованной в Китае гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, сообщает МИА "Казинформ".

- Президент был в Китае, он официально передал на самом высшем уровне просьбу о том, чтобы максимально рассмотрели положительно вопрос. Но вы знаете, что судебный процесс идет, поэтому мы будем ждать. После судебного процесса мы будем переходить к стадии, возможно, о выдачи, экстрадиции ее, - сказал Мухтар Тлеуберди на приеме граждан в партии "Nur Otan".

Мать девушки обратилась к Президенту Казахстана оказать содействие в принятии всевозможных мер по возвращению дочери на родину. Касым-Жомарт Токаев во время сентябрьского визита в КНР поднимал вопрос об арестованной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай.

3 сентября в Гуанчжоуском суде прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. На процессе были исследованы материалы дела, представленные стороной защиты. Дата оглашения приговора пока не определена.

Гражданку Казахстана Акжаркын Турлыбай приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. Девушка свою вину отрицает.

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