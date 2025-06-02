МИД о деле Акжаркын Турлыбай: Все, что нужно, мы уже сделали

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге 2 июня 2025 года рассказал, что делается для экстрадиции Акжаркын Турлыбай в Казахстан. Девушка отбывает пожизненное наказание в Китае, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что работа по делу Акжаркын Турлыбай ведется по линии Генеральной прокуратуры.

"Все, что нужно, мы уже сделали. Дальше уже по линии Генеральной прокуратуры обмен информацией. Обязанность нашего консула – посещать наших граждан, находящихся в тюрьмах за рубежом. Поэтому эта работа ведется", – добавил он.

31 октября 2024 года заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что Генпрокуратура совместно с МИД РК проводит соответствующую работу. Он сообщил тогда, что от Акжаркын Турлыбай поступило заявление о том, что она хочет отбывать наказание в стране.