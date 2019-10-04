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С рогами и солидным кушем. Мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Обманутый муж воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения".

Фото : nourriture.ru4 октября 2019, 14:08

Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на WITN.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.

По информации издания, мужчина провел в браке 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.

Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.

Как отмечает американец, дело было не в деньгах.

- Я верю в святость брака, — заявил он.

Издание отмечает, что Кевин развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.


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