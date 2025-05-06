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Мир

Британка отсудила 33 тысячи долларов за увольнение в выходной день

В Великобритании женщину уволили по видеосвязи, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 03:33 Фото: pixabay
В Великобритании женщина по имени Джоанн Нил выиграла суд против компании, которая уволила ее в выходной день, сообщает Zakon.kz.

После решения суда бывший работодатель выплатил женщине 25 тыс. фунтов стерлингов или 33 тыс. долларов, пишет The Telegraph. В суде она рассказала, что в выходной день ей внезапно пришло уведомление с работы о встрече по видеосвязи.

Во время звонка менеджер компании сообщил ей, что она попала в число сотрудников, которые будут сокращены. При этом Джоанн не позволили задать вопросы или обжаловать решение.

Нил обратилась в суд, который установил, что такая форма увольнения негативно повлияла на ее психическое состояние. Судья Лиз Орд отметила, что короткий срок уведомления и неинформативное сообщение о встрече заведомо поставили Джоанн в невыгодное положение.

Одержать победу британке помогло и то, что она еще в 2022 году просила руководство разрешить ей работать два дня в неделю из дома по состоянию здоровья. Компания отказала Нил в просьбе, а также ограничивала ее в возможности взять больничный.

Теперь судом угрожают известным критикам кулинарного шоу Меган Маркл.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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